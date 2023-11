I migliori videogame sanno donare emozioni elettrizzanti, a maggior ragione quando possono avvalersi delle più avanzate tecnologie audiovisive o dell’hardware in grado di garantire esperienze coinvolgenti se non addirittura immersive, come nel caso della realtà virtuale.

A trent’anni di distanza dalla sua prima incarnazione che iniziò il trend dei giochi su cd-rom, ritorna in uno splendido remake per realtà virtuale l’imperdibile “The 7th Guest VR”, suggestiva avventura a enigmi dalla macabra ambientazione in una classica magione stregata. Nei panni di uno spirito smemorato munito di una sorta di lanterna magica bisognerà esplorare il lugubre maniero edificato da un geniale giocattolaio, seguendo le tracce di sei diversi ospiti per risolvere i cervellotici rompicapi che ne caratterizzano le varie stanze. Addentrandosi nei meandri della villa, si arriverà a scoprire il mistero finale: l’identità del settimo ospite da cui è tratto il titolo del prodotto. Grafica spettacolare, sia nella realizzazione degli scenari sia soprattutto nella resa delle apparizioni spettrali degli invitati, digitalizzati da attori reali.

Gli appassionati di sport da combattimento faranno bene a non lasciarsi sfuggire l’emozionante “EA Sports Ufc 5”, accurata simulazione di Ultimate Fighting Championship con tutti gli atleti e i campioni più noti di ieri e di oggi: ad esempio Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Jon Jones, ma anche Anderson Silva, Georges St Pierre e perfino i leggendari Bruce Lee (padre putativo delle arti marziali miste), Muhammad Ali e Mike Tyson (per una dream fight di boxe fra le più desiderate della storia). La ricostruzione tridimensionale dei lottatori – e delle lottatrici – ha dell’incredibile, sia per la somiglianza estetica che per lo specifico parco mosse e gli atteggiamenti riprodotti fedelmente. Fra le entusiasmanti modalità di gioco sono da citare gli incontri singoli, il campionato, le sfide settimanali e la modalità carriera con creazione ed evoluzione del proprio personaggio.

Un’eccellente avventura investigativa ambientata nel gelido Québec del Nord nel 1970 dove una misteriosa quanto inspiegabile nebbia ha tagliato fuori dalla realtà una cittadina mineraria: è questo il biglietto di presentazione dell’affascinante “Kona II: Brume”, in cui bisognerà perlustrare – a piedi, in slitta o in barca – una vasta regione desolata indagando sui segreti surreali ben custoditi nei suoi anfratti. Fra insidiose bufere di neve, visioni angoscianti e pericolosi predatori a cui sfuggire, sopravvivere non sarà semplice e richiederà nervi saldi, abilità deduttive e in certe occasioni persino riflessi pronti. Seguendo piste per trovare indizi, esaminando documenti e tenendo traccia delle prove raccolte, si finirà con l’essere risucchiati nell’atmosfera evocativa del gioco, che rappresenta il vero punto di forza di quest’indimenticabile odissea.

Il miglior videogame di rally sul mercato è il recente “EA Sports Wrc”, che offre un impeccabile mix di realismo e divertimento grazie al feeling sui diversi tipi di terreno dei veicoli a disposizione: a tal proposito sono presenti tutti i piloti, i team e le auto con le rispettive livree della stagione 2023 di Wrc, Wrc2 e Junior Wrc. Ogni particolare della guida – dalle forze aerodinamiche alla tenuta di strada, dal turbo alla frenata – è stato ricreato con accuratezza e precisione ed è personalizzabile in base al livello di abilità dell’utente. Con oltre 200 tappe in 17 località dove gareggiare (dalla Sardegna al Kenya, da Monte Carlo al Portogallo, dalla Svezia al Giappone e così via), la longevità dell’esperienza è oltremodo assicurata, considerando pure che ogni location è proposta in differenti condizioni meteorologiche e climatiche con tutte le varianti stagionali.

di Piermarco Rosa