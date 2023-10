Forza Motorsport: strategie, corse, e avventure

Quando un passatempo, oltre ad assolvere alla sua funzione primaria di svago dalle incombenze quotidiane, coinvolge e avvince generando un turbinio di emozioni, si torna alla realtà come al termine di un viaggio magico ed è questo che i migliori videogame sono in grado di regalare.

A ben cinque anni di distanza dall’ultimo capitolo, esce l’attesissimo “Forza Motorsport”, eccellente gioco di competizioni in auto che – dopo aver accompagnato per quasi vent’anni ogni generazione di console Xbox diventandone uno dei simboli più apprezzati – decide con questo ottavo episodio di abbandonare il numero progressivo per rilanciarsi in una sorta di reboot concettuale. Qualità altissima dal punto di vista sia tecnico (con una resa grafica che lascia semplicemente a bocca aperta) sia della giocabilità che, grazie alle numerose opzioni di configurazione, riesce a soddisfare tanto chi predilige una sfida più scanzonata quanto chi cerca la simulazione senza compromessi. Da ovazione la presenza di oltre 500 auto su cui sfrecciare in una ventina di famose location mondiali e di più di 800 potenziamenti con cui elaborare i propri bolidi nella modalità Carriera.

Nell’ambito degli ibridi fra generi differenti, è da segnalare l’imperdibile “Disgaea 7: Vows of the Virtueless”, che fonde alla perfezione gioco di ruolo di stampo nipponico, umorismo e battaglie strategiche a turni. Ultimo episodio di una saga ventennale che ha debuttato su PlayStation 2 nel 2003, questa edizione vede protagonisti un guerriero vagabondo e un’appassionata di bushido, alleati nella lotta contro la corruzione dello shogunato locale. La versatilità delle meccaniche di gioco rendono questo titolo divertentissimo ed entusiasmante tanto per i neofiti quanto per i veterani della serie. La profondità del sistema di gameplay (con la possibilità di creare la propria squadra utilizzando personaggi appartenenti a oltre 40 classi), la buffa grafica in stile manga e i frequenti tocchi umoristici sono gli ingredienti vincenti di questa ricetta esplosiva.

Chi sa apprezzare i prodotti più riflessivi – in particolare i giochi di carte digitali – avrà di che spassarsela con il nuovo irrinunciabile mini-set da 38 carte “Caduta di Ulduar” nell’avvincente contesto della meravigliosa espansione Titani, la più recente del celeberrimo “Hearthstone”, videogame divenuto un fenomeno globale di culto pure nell’ambito degli e-sport, i cui campionati internazionali sono annualmente seguiti da folle di appassionati su tutti i canali social. L’inclusione di quattro servitori unici di rarità leggendaria – fra cui lo scatenato Yogg-Saron (il primo titano di classe generica) e Cho’gall (Capo del Crepuscolo, creatura leggendaria che può corrompere la partita con un’anomalia casuale) – nonché la nuova meccanica dei Tentacoli Caotici, a cui si applicano magie imprevedibili, lo rendono il mini-set più divertente e versatile di sempre.

Azione a base di salti, piattaforme e soprattutto sparatorie con un bizzarro ombrello modificato in fucile sono gli elementi che fanno da biglietto da visita all’appassionante “Gunbrella”, peculiare cocktail di grafica in pixel art dallo stile fumettoso, ambientazione distopica steampunk ed elementi splatter. Questa originale commistione funziona alla grande nel riuscire a rendere il prodotto affascinante e in grado di catturare senza sosta l’attenzione dei giocatori fino alla conclusione della trama principale. Nei panni di un boscaiolo in cerca di vendetta bisognerà esplorare livelli a dir poco insoliti popolati da creature ostili e mostruose, servendosi della propria fidata arma – potenziabile grazie alla raccolta di parti meccaniche – sia per annientare gli avversari che per superare gli ostacoli, magari destreggiandosi in acrobatiche planate a ombrello aperto.

di Piermarco Rosa