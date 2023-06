Gli sport dell’emozione

Risalendo a “Tennis for Two” del 1958 (considerato il primo videogioco della storia) e a “Pong” del 1972 (sorta di hockey digitale da tavolo che ha sancito l’inizio del mercato dei cabinati a gettone), non si può fare a meno di notare come il genere sportivo abbia contraddistinto i videogame fin dalla loro genesi. Ancora oggi risulta essere fra i più gettonati, soprattutto in ambito multigiocatore.

“F1 23” è il titolo che tutti gli appassionati di Formula 1 stavano aspettando: con la licenza del FIA Formula One World Championship 2023 che include tutti i piloti dei team ufficiali, le auto e gli inediti percorsi Las Vegas Sprint Circuit e Losail International Circuit in Qatar, ci si trova di fronte al più completo e migliore prodotto dedicato alle monoposto. Nella modalità carriera si potrà addirittura creare la propria scuderia per condurla alla gloria, mentre per chi preferisce le narrazioni coinvolgenti c’è il ritorno della modalità storia che seguirà le peripezie di giovani piloti. Grazie al modello di guida migliorato pure per chi utilizza un normale controller e alla configurazione della difficoltà, il divertimento sarà garantito a tutti: dal corridore incallito all’autista della domenica.

Con i circuiti ufficiali e i piloti dell’ultima stagione, “MotoGP 23” è il miglior simulatore di gare motociclistiche mai realizzato, punta di diamante del catalogo di Milestone, azienda italiana fra le più blasonate al mondo nel campo dei giochi di guida. Dopo aver imparato a dominare le due ruote grazie alla modalità Academy, si potrà correre in diverse categorie – dalla Moto3 al campionato MotoGP, passando per la Moto2 – tuffandosi in gare adrenaliniche rese realistiche e imprevedibili pure dalla presenza delle condizioni meteorologiche dinamiche. Nell’avvincente modalità carriera si proverà a diventare il pilota di punta della propria scuderia, senza escludere le rivalità con i centauri delle altre squadre che renderanno le corse ancora più agguerrite. Ciliegina sulla torta, il cross-play multigiocatore.

I fan del ciclismo faranno bene a non lasciarsi sfuggire l’emozionante “Tour de France 2023” in cui si potrà gareggiare nell’omonima, celeberrima competizione, cimentandosi nelle 21 tappe ufficiali riprodotte con dovizia di particolari. I giocatori potranno anche correre per uno dei 27 team ufficiali del Pro Tour e del World Tour, sbizzarrendosi in oltre un centinaio di gare dove mettere alla prova tutte le proprie abilità. Per aggiudicarsi la vittoria sarà infatti necessario dosare in modo tattico le energie del proprio ciclista tenendo conto delle sue personali caratteristiche, scegliendo quando accelerare per sorpassare o quando sfruttare la scia degli avversari in testa, posizionandosi in modo tattico nel gruppo e sapendo dosare le frenate per avvantaggiarsi al massimo delle curve e soprattutto delle discese.

Perfetto cocktail di simulazione e azione arcade, l’ottimo “Super Mega Baseball 4” riuscirà a soddisfare sia i patiti del mitico sport americano sia chi vuole avvicinarvisi per la prima volta. Il look da cartoon 3D è a dir poco azzeccato e valorizza in modo originale la presenza di oltre 200 leggende di tutti i tempi – da Babe Ruth a Randy Johnson, da Hank Aaron a Jose Bautista – con cui scendere in campo nella All-Stars League. Nella modalità Franchise si prenderà parte a un campionato in cui gestire con oculatezza la propria squadra sotto ogni aspetto per portarla alla vittoria. Si potrà partecipare a singole partite o a tornei, giocare da soli contro l’intelligenza artificiale, in modalità cooperativa locale o anche online, sfruttando il cross-platform, per misurarsi con gli utenti delle altre piattaforme hardware.

di Piermarco Rosa