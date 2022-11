Hearthstone: Assassinio al Castello di Nathria

Negli ultimi tempi, i videogame di carte digitali sono diventati sempre più di moda in ambito mobile, sia perché si tratta di giochi gratuiti e approcciabili pure dagli utenti casual, sia perché la componente multiplayer e l’aspetto collezionistico li rendono particolarmente divertenti e avvincenti: così, tra nuove uscite – come “Marvel Snap” o “Magic Spellslingers” – e vecchie glorie, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Guardando l’ultimo decennio, il più famoso prodotto di questa tipologia è senza dubbio “Hearthstone”, nato nel 2014 esclusivamente in forma di videogame disponibile su PC, tablet e smartphone. Con un traguardo raggiunto di oltre 100 milioni di giocatori c’è da chiedersi quali siano gli ingredienti di questa ricetta vincente. Innanzitutto un sistema di regole di base che lo rende facilmente comprensibile nonostante la profondità data dalle innumerevoli combinazioni tra le carte. Poi il fatto che, oltre a essere gratuito con acquisti del tutto opzionali, è completamente localizzato in molte lingue – tra cui pure l’italiano – con tanto di doppiaggio a livelli professionali.

Sì, perché in “Hearthstone” i personaggi rappresentati nelle carte parlano, pronunziando frasi in linea con l’atmosfera umoristica del gioco (spassose quelle in accento partenopeo). Un’atmosfera che fonde l’ambientazione heroic fantasy mutuata direttamente dal gioco di ruolo online persistente più celebre della storia – “World of Warcraft”, della stessa casa produttrice – con un clima scanzonato in grado di rendere piacevole ogni partita, anche in caso di sconfitta. Non è quindi un caso se Hearthstone è diventato un fenomeno globale anche nell’ambito degli e-sport, e i suoi campionati internazionali sono annualmente seguiti da folle di appassionati su tutti i canali social.

Persino il leggendario campione mondiale di scacchi Garry Kasparov è rimasto affascinato da Hearthstone e ha iniziato a giocarci con impegno, come si può vedere da un video pubblicato mesi fa su YouTube, lodandone le dinamiche e la libertà di strategia.

La più recente, imperdibile espansione del gioco – “Assassinio al Castello di Nathria” – introduce 135 nuove carte e la suggestiva ambientazione mistery in un castello con bizzarre e buffe creature. Viene aggiunta in modo permanente un’inedita tipologia di carte, i cosiddetti Luoghi, che conferiscono differenti poteri ai servitori per un certo numero di volte – con un intervallo di ricarica tra un’attivazione e la successiva – prima di consumarsi del tutto e svanire. È anche stata inserita una nuova abilità di alcune creature, cioè l’Infusione che le trasforma in versioni potenziate se, mentre le si tiene in mano, si subisce la morte di un determinata quantità di servitori alleati.

Questa espansione, sicuramente una delle migliori degli ultimi anni, rende ancora più appassionanti le partite e aggiunge ulteriore varietà alle tattiche adottabili per sconfiggere gli avversari, rappresentando un ottimo punto di partenza per chi volesse avvicinarsi a questo stupendo gioco e al contempo una nuova, stimolante opportunità di sfida per i giocatori di vecchia data.

di Piermarco Rosa