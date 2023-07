I molti regni della fantasia

Nati come esperimento ricreativo da laboratorio tecnologico, i videogiochi sono diventati l’intrattenimento più quotato a livello mondiale superando cinema, tv e letteratura. Tutti – indipendentemente dall’età e dagli interessi – possono riuscire a trovare videogame adatti ai propri gusti, in grado di rilassare, divertire, emozionare: grazie alla loro interattività e al coinvolgimento che ne deriva, si trasformano in finestre sui mondi della fantasia.

La saga fantasy più famosa della storia dei videogiochi si tinge di dark e dopo 7 anni finalmente sforna un nuovo imperdibile episodio che anche stavolta (e forse più di tutti gli altri) fa storia a sé: “Final Fantasy XVI”. Un’appassionante trama, più cupa e matura delle precedenti, adrenalinici duelli in salsa action a dir poco spettacolari, una stupenda direzione artistica di stampo cinematografico (con un doppiaggio italiano di livello stratosferico) e una suggestiva quanto trascinante colonna sonora fanno di questa esclusiva PS5 un titolo che saprà stupire, conquistare e avvincere fino alla sua epica conclusione. Ambientato in un mondo fantastico e immerso nella magia, il gioco vede protagonista un giovane nobile guerriero che verrà risucchiato da tragici eventi in una pericolosa spirale di vendetta.

Chi non ha mai desiderato progettare il proprio parco divertimenti con giostre a tema e montagne russe vertiginose? Adesso è possibile farlo grazie al meraviglioso “Park Beyond”, un manageriale dal taglio umoristico con cui ci si potrà sbizzarrire a realizzare attrazioni di ogni tipo, arricchendo poi il tutto con negozi, chioschi di ristoro e numerosi elementi (dai bagni ai bancomat, dai parcheggi agli elementi decorativi come piante e fontane) che lo rendano sempre più attraente e remunerativo, per poi gestirlo al meglio delle proprie capacità imprenditoriali, a partire dal prezzo dei biglietti. Dopo aver terminato la modalità campagna – suddivisa in missioni che mostrano le potenzialità degli strumenti a disposizione – ci si potrà dedicare a quella libera, in cui l’unico limite sarà la propria fantasia.

Perfetto connubio fra abilità e ragionamento, “Teslagrad 2” è un emozionante platform game dove, oltre a mettere alla prova i riflessi per correre e soprattutto saltare fra insidie e crepacci, bisognerà servirsi della materia grigia per risolvere numerosi enigmi ambientali basati sulla fisica, utilizzando i poteri elettromagnetici dell’intrepida protagonista. In una pittoresca ambientazione da favola, ispirata alla mitologia nordica in chiave steampunk, ci si ritroverà incidentalmente catapultati su una landa remota e sconosciuta, che bisognerà esplorare per svelarne i misteri e riuscire a fuggirne per tornare a casa. Trappole, predoni vichinghi e mostri fiabeschi ostacoleranno il cammino della nostra eroina, che potrà servirsi di particolari equipaggiamenti e abilità per cavarsela nelle situazioni più ostiche.

Avventura, esplorazione e creatività sono le caratteristiche vincenti dell’entusiasmante “Nova Lands”, survival game dal taglio gestionale, in cui si arriverà a costruire delle vere e proprie catene di produzione automatizzate. Tutto inizia con l’arrivo su un lontano pianeta, che si comincerà a esplorare per reperire le prime risorse e allestire la propria base. Da qui si inizierà la lavorazione di materiali sempre più complessi in strutture sempre più articolate e atte alle produzioni più varie, senza tralasciare l’aiuto di specifici bot per rendere automatici alcuni dei compiti, ad esempio la raccolta e il trasporto. Un plauso alla deliziosa e colorata grafica cartoon in pixel art che risulta, nella sua semplicità, azzeccatissima per rendere chiara la crescente quantità di elementi sullo schermo.

di Piermarco Rosa