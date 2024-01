Il mercato dei videogiochi nel 2023

Poco prima dell’ultimo Natale “GamesIndustry.biz” – blasonato sito web di riferimento per l’industria videoludica mondiale – ha diffuso l’abituale analisi di fine anno, confermando ancora una volta come il mercato dei videogiochi, avendo registrato nel 2023 un fatturato globale di 184 miliardi di dollari (il 95% del quale grazie al formato digitale contro il 5% del fisico), abbia superato tutti gli altri settori dell’intrattenimento, musica e cinema inclusi.

Soprattutto il cinema fornisce il paragone più interessante su cui soffermarsi a riflettere, visto il legame sempre più stretto con i videogame che è andato consolidandosi negli ultimi anni per mezzo di vicendevoli scambi e contaminazioni. Si ricorderà per esempio come Warner Bros. abbia cancellato gli ultimi due capitoli dei cinque previsti di “Animali Fantastici”, saga ambientata nell’universo di Harry Potter, a causa dei deludenti incassi al botteghino. Eppure il gioco più venduto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna nel 2023 è stato “Hogwarts Legacy”, che nelle prime due settimane aveva già incassato circa 850 milioni di dollari pur non potendo vantare né la presenza del personaggio di Harry Potter né tantomeno l’appartenenza canonica ai romanzi originali. Un altro esempio? Nonostante le recensioni positive dei critici, il film “Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri” del 2023 ha guadagnato soltanto 208 milioni di dollari, mentre “Baldur’s Gate 3” – basato sullo stesso franchise “Dungeons & Dragons” – lo ha superato di oltre il doppio, ricavando più di 500 milioni di dollari oltre a vincere il prestigioso premio Gioco dell’Anno ai famosi The Game Awards.

Quando poi sono i videogame ad approdare sul grande schermo, la musica si fa trionfale grazie a piogge di denaro sonante: il film di Super Mario Bros. del 2023 ha infatti incassato 1,4 miliardi di dollari nei cinema di tutto il mondo.

Sempre secondo “GamesIndustry.biz”, a trainare il mercato dei videogiochi si riconferma il settore mobile, che ha segnato un fatturato di oltre 90 miliardi di dollari – quindi quasi la metà del totale – contro le cifre raggiunte da console e pc, che hanno registrato rispettivamente circa 53 miliardi di dollari (cioè il 29% del fatturato globale) e poco più di 40 miliardi di dollari (il restante 22%). E tutto ciò nonostante il fatto che il costo dei giochi su smartphone sia sensibilmente più basso rispetto a quello delle altre piattaforme (le console, in special modo). Il motivo è dovuto a un pubblico di utenti più ampio rispetto a tutti gli altri; un pubblico che ama giocare sui telefonini e di conseguenza spende denaro. A tal proposito è significativo che il gioco su smartphone del 2023 più scaricato al mondo sia stato “Monopoly Go”, che da solo ha generato un miliardo di dollari di introiti, in pratica una sorta di versione ‘mordi e fuggi’ dell’immarcescibile gioco da tavolo tradizionale.

Pure da noi in Italia, secondo gli ultimi rapporti ufficiali diffusi dall’Italian Interactive Digital Entertainment Association (I’associazione di categoria dell’industria videoludica italiana), ci sono circa 10 milioni di persone che preferiscono giocare su smartphone e tablet (di cui 7,5 milioni su Android e 2,5 milioni su iOS), contro i 6,5 milioni di utenti gaming su console e i circa 5,5 milioni che prediligono i pc.

di Piermarco Rosa