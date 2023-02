Raccontare il mondo dentro, guardando il mare che sta fuori. Li abbiamo visti sul palco dell’Ariston, i ragazzi protagonisti della serie tv “Mare Fuori”. Un cast tutto italiano per una produzione partita in sordina e poi diventata un fenomeno seguitissimo, soprattutto dai giovani. Ed è una bella notizia.

Perché il tema delle carceri minorili è difficile e poco affrontato. Essere riusciti a farlo, ispirandosi a storie vere e a un vero Istituto di Pena per Minori (quello di Nisida), è importante per tutti quelli che il mondo di chi sta in carcere lo percepiscono come qualcosa di estremamente lontano dalla vita “normale”. E invece vedere questi ragazzi è utile perché, ancor più che per gli adulti, è fondamentale provare a recuperarli. A non giudicarli come giovani dal destino già segnato. Anche se vengono da famiglie difficili, da realtà dove la violenza e la sopraffazione sono l’unica legge.