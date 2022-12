Just dance 2023 edition e i coinvolgenti titoli in VR

Con “Just Dance 2023 Edition” il titolo si lancia in una nuova era trasformandosi in una piattaforma di dance on demand, qualcosa che non si era mai visto prima. Parliamo di questo e di altri 3 giochi in realtà virtuale che meritano di essere provati

Il vantaggio più apprezzato introdotto da Internet nell’universo videoludico è stata la possibilità di giocare online, tuffandosi in appassionanti competizioni o partite cooperative che spesso sfociano in amicizie a distanza fra persone di Paesi diversi. D’altronde i videogame sono sempre stati più divertenti in compagnia, come si era già dimostrato ai tempi dei cabinati a gettone, alcuni dei quali permettevano fino a 4 utenti di partecipare alla stessa sessione. Oggi, dalle modalità multiplayer locali a quelle in Rete, c’è davvero di che sollazzarsi per ogni tipologia di videogioco.

A chi non piace ballare? E foss’anche solo per fare un po’ di sano movimento aerobico – da soli o fino a 6 in contemporanea – “Just Dance 2023 Edition” è il titolo perfetto. Giunto alla sua tredicesima edizione, questo celeberrimo prodotto si rinnova completamente diventando l’ultima iterazione annuale del franchise: da qui in poi entra in una nuova era trasformandosi in un’inedita piattaforma di dance on demand con continui aggiornamenti sia gratuiti sia a pagamento tramite una modalità di sottoscrizione utilizzabile liberamente per un mese che offre già oltre 150 brani su cui scatenarsi. Da ovazione la tracklist di 40 canzoni inclusa nel gioco, con successi di artisti del calibro di Lady Gaga, Dua Lipa, Billie Eilish, Britney Spears, Linkin Park e Kylie Minogue.

A dir poco esilarante, soprattutto se giocato sul divano insieme a un amico, “Ship of Fools” è un role play game d’azione appartenente al cosiddetto genere roguelite, che metterà gli utenti nei panni di simpatiche creature antropomorfe impegnate a esplorare insidiosi mari a bordo di un vascello armato di tutto punto, per ripulirli dalle comiche mostruosità che li infestano. È proprio il riuscire a coordinarsi nei momenti di massima frenesia per fronteggiare gli attacchi dei nemici che causerà vere e proprie esplosioni di ilarità, visto che gli improvvisati marinai potranno – accidentalmente o meno – menarsi pure tra loro a colpi di remo. Le scorrerie termineranno con l’affondamento della propria imbarcazione, per poi costruirne una nuova più potente di prima e ripartire per altre avventure.

Dopo aver riscosso un successo mondiale da oltre un milione e mezzo di giocatori prima su smartphone e pc e poi su console, esce pure in realtà virtuale – la migliore modalità in cui lo si possa fruire – l’imperdibile “Among Us VR”, social game a metà tra thriller e commedia dove da 4 a 10 utenti interpreteranno dei buffi astronauti su una nave spaziale. Tra i partecipanti si nascondono uno o due sabotatori che avranno l’obiettivo di decimare il resto dell’equipaggio per vincere la partita. Agli altri, invece, spetterà svolgere una serie di compiti di manutenzione degli ambienti e soprattutto riuscire a sopravvivere smascherando i manigoldi assassini. Sotterfugi, alleanze, tradimenti e imprevedibili momenti di tensione rendono l’esperienza incredibilmente divertente.

Gli appassionati lo attendevano da tempo, ed ecco finalmente un gioco di biliardo in realtà virtuale: si tratta dell’eccellente “ForeVR Pool”, che permetterà a chiunque di sperimentare con estremo realismo i tiri proprio come se li si stesse eseguendo impugnando una vera stecca. Oltre alla modalità in singolo in cui si affronteranno una dozzina di avversari di difficoltà crescente, è da non lasciarsi sfuggire l’opzione multiplayer con emozionanti partite in cui si potranno perfino scommettere monete virtuali, per poter poi acquistare nuove stecche tra la cinquantina a disposizione. Degna di menzione di merito la presenza di alcuni cabinati a gettone sul modello dei videogame degli anni Ottanta e di un jukebox musicale personalizzabile collegato a YouTube.

Di Piermarco Rosa