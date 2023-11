Le avventure al cardiopalma, turbini di azione e strategia

Sia che si preferisca l’azione sfrenata o la strategia pianificata con cura o perfino un equilibrato mix fra le due magari grazie a un gioco di ruolo, l’interattività dei videogame sa comunque garantire esperienze emozionanti, soprattutto quando ci si trova di fronte a prodotti confezionati con cura e attenzione ai dettagli.

L’azione a base di arti marziali e gadget da 007 si fonde alla perfezione con l’avventura metropolitana d’ambientazione orientale – Osaka, per la precisione, ma non solo – nell’eccellente “Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name”, che segna il ritorno del carismatico protagonista dell’acclamata serie “Yakuza”. L’eroico Kazuma Kiryu, ex gangster ora divenuto un agente segreto, si rituffa nell’azione a causa di un misterioso gruppo che sembra conoscere la sua identità. Esplorando per esempio il distretto di Dotonbori (ricostruito in modo realistico e credibile) si potranno – fra una missione e l’altra – visitare luoghi tipici come ristoranti, banchi dei pegni, empori, bar dove cimentarsi in partite di biliardo o freccette, sale giochi con cabinati coin-op, campi di minigolf e perfino cabaret club in cui conversare con avvenenti hostess.

Chi predilige i titoli strategici andrà matto per il fantasioso “Persona 5 Tactica”, in cui i Ladri Fantasma resi famosi negli episodi di “Persona 5” vengono catapultati in un mondo soffocato dalla tirannia. Alleatisi con un’enigmatica rivoluzionaria, saranno coinvolti in numerose ed entusiasmanti schermaglie a turni contro l’esercito degli oppressori. La grafica in stile anime chibi – insieme alla sceneggiatura ricca di dialoghi fra i personaggi – valorizza con stile l’atmosfera scanzonata del gioco, mentre gli scontri richiederanno capacità tattiche e di pianificazione per le azioni da compiere col proprio gruppo di eroi. Di questi ultimi si potranno decidere di sviluppare differenti poteri e abilità da sfruttare con successo sul campo di battaglia. Degna di lode l’eclettica colonna sonora con brani che spaziano dal jazz ai canti gregoriani.

Finalmente disponibile “Call of Duty: Modern Warfare III”, ultimo arrivato della serie sparatutto in prima persona più apprezzata al mondo che presenta – in occasione del 20° anniversario del franchise – una delle più soddisfacenti raccolte di mappe multiplayer mai viste, fra quelle classiche e le inedite. Oltre all’impeccabile comparto multigiocatore (con la nuova modalità zombie open world), è presente la campagna di missioni in cui ci si ritroverà a dare la caccia a un criminale di guerra ultranazionalista in mezzo a sparatorie adrenaliniche e sequenze degne del miglior blockbuster hollywoodiano. Da menzionare l’originale lancio pubblicitario italiano che ha coinvolto il noto ristoratore e personaggio televisivo Giorgio Barchiesi – in arte Giorgione – in un simpatico spot video reperibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=apn9JDk3KzQ.

L’espansione contenutistica che tutti i fan dei giochi di ruolo giapponesi attendevano con trepidazione da almeno due anni è uscita di recente e supera ogni più rosea aspettativa: “Tales of Arise: Beyond the Dawn” riparte alla grande dalla conclusione di “Tales of Arise” per offrire una storia avvincente, piena di colpi di scena e insidiosi dungeon labirintici da esplorare. Sempre emozionanti le meccaniche in salsa action degli ipercinetici duelli e la narrativa particolarmente d’attualità per le tematiche di inclusività affrontate con competenza nell’appassionante trama. La ciliegina sulla torta è la superba direzione artistica che, in linea con l’impostazione del titolo principale, sfoggia una spettacolare grafica da cartone animato tanto nelle pittoresche ambientazioni quanto nella caratterizzazione e nelle animazioni dei personaggi.

di Piermarco Rosa