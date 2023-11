Le meraviglie dell’immaginario

Ecco le novità nel mondo dei videogame capaci di stimolare fantasia e creatività nei contensti più disparati: da Age of Wonders 4 a Gangs of Sherwood

Fra gli innumerevoli videogame a disposizione di ogni utente su console e pc, quelli che sanno stimolare fantasia e creatività nei contesti più svariati – dallo strategico al manageriale, dall’azione all’avventura – hanno una marcia in più e proprio per questo regalano grandi soddisfazioni.

Perfetto mix fra strategia e gioco di ruolo fantasy, l’imperdibile “Age of Wonders 4” porta a vette di eccellenza il cosiddetto genere tattico 4X (che stanno per esplorazione, espansione, sfruttamento delle risorse e sterminio degli eserciti avversari). Dopo aver infatti selezionato la propria fazione fra numerose possibilità – come umani, elfi, orchi, nani e goblin – e combinazioni di differenti abilità, si sceglierà il proprio re stregone per fondare un impero e guidarlo alla gloria in un reame differente a ogni partita, attraverso emozionanti battaglie a turni o astute scelte diplomatiche. Davvero interessante l’edizione Premium del gioco che include vari pacchetti di contenuti (fra cui “Dragon Dawn”, dedicato ai signori dei draghi) ed espansioni (come l’appassionante “Empires & Ashes”) che saranno pubblicati progressivamente fino a metà del prossimo anno.

Nell’eccellente “Cities: Skylines – Remastered”, ultima edizione migliorata su console di nuova generazione del classico gestionale pluripremiato del 2015, ci si dovrà impegnare per edificare e amministrare la metropoli perfetta, risolvendone al meglio i mille problemi quotidiani – dal traffico all’inquinamento, dalla delinquenza al malcontento popolare – al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere degli abitanti. Partendo dalle prime strade e dalla rete energetica, si arriverà a sviluppare la propria città come si ritiene più opportuno – fra abitazioni private, negozi, fabbriche, scuole, ospedali, parchi e ogni tipo di struttura o edificio urbano – occupandosi perfino di gestire tutti i servizi pubblici (dai trasporti alla sicurezza) e le politiche civiche. Da menzionare l’editor di mappe, altro valore aggiunto di questa perla videoludica.

La fantasiosa rilettura del mito di Robin Hood in un’originale chiave medieval steampunk rende ancora più entusiasmante il meraviglioso “Gangs of Sherwood”, action picchiaduro cooperativo (da 1 a 4 giocatori) ambientato fra la foresta di Sherwood e il castello volante (!) dello sceriffo di Nottingham, deciso a spadroneggiare sull’Inghilterra grazie ai mistici poteri di un’arcana pietra filosofale. Si potrà decidere se interpretare l’intrepido Robin armato del suo arco o uno dei suoi fidati compagni (Marian, Little John o frate Tuck), ognuno dei quali dotato di abilità distintive in combattimento da utilizzare nelle frenetiche battaglie contro le truppe del malvagio sceriffo, che annoverano fra le proprie file mostruose e letali creature. Proseguendo nell’avvincente epopea, sarà possibile migliorare i propri eroi per renderli più micidiali e possenti.

Lo straordinario “The Talos principle 2” – avventura fantascientifica narrativa in salsa filosofica – è ambientato in un pianeta dove l’umanità ormai estinta è stata sostituita da robot intelligenti e curiosi che ne tramandano l’eredità culturale e per questo si ritengono i nuovi umani. Nei panni del millesimo nonché ultimo esemplare di questa peculiare razza si giungerà in un’isola segreta con un’enorme quanto pittoresca costruzione, progettata come un colossale labirinto di enigmi (da risolvere mediante osservazione e logica) che portano a interrogarsi su questioni esistenziali ed etiche dalle risposte mai scontate. Quest’affascinante connubio fra riflessione ed esplorazione, rompicapi e domande filosofiche crea un’atmosfera ipnotica in cui la coinvolgente narrazione si intreccia con maestria a stupende location futuristiche immerse in panorami mozzafiato.

di Piermarco Rosa