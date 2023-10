Le novità nel mondo videogame

Tante le prossime novità nel mondo videogame, in primis Spider-man 2 in uscita il 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5

Giocare a certi videogame è come godersi un magnifico kolossal cinematografico; anzi meglio, grazie all’interattività distintiva di questo intrattenimento. Merito innanzitutto di una grafica sempre più realistica e accattivante che – fra riprese degne delle migliori pellicole hollywoodiane ed effetti speciali di alta qualità – riesce a stupire e avvincere, senza trascurare la narrazione e le meccaniche di gioco che sono determinanti per il successo del prodotto.

Disponibile dal 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5, l’attesissimo e imperdibile “Spider-man 2” è un capolavoro a tutti gli effetti che non mancherà di conquistare sia i fan del celeberrimo supereroe Marvel sia gli amanti dell’azione ad alto tasso di spettacolarità. La trama vede i due Spider-man Peter Parker e Miles Morales fronteggiare le minacce di micidiali supercriminali – fra cui Venom, Kraven e Lizard – e comincia subito col botto, catapultando i due eroi nel mezzo di un’adrenalinica battaglia contro un gigantesco Sandman che sta terrorizzando New York. Ed è proprio questa la vera protagonista del gioco, con l’accurata e stupenda ricostruzione di Manhattan e di altri quartieri come Brooklyn e il Queens che non erano presenti nei titoli precedenti della serie, permettendo così di esplorare una mappa più o meno raddoppiata.

Azione e gioco di ruolo si fondono alla perfezione nel meraviglioso “Lords of the Fallen”, soulslike medievaleggiante impegnativo e suggestivo, da non lasciarsi sfuggire se si vuole restare stregati da un mondo oscuro quanto affascinante da esplorare, zeppo di pericoli e spaventose creature. Dopo aver creato il proprio personaggio fra una delle nove classi di partenza, ci si lancerà in un’epica odissea in cui si attraverseranno sia il regno dei vivi che quello dei morti per sconfiggere una divinità demoniaca e le sue orrende schiere da incubo. Mentre si lotta all’ultimo sangue contro enormi mostruosità, si potranno potenziare abilità, armi ed equipaggiamenti decidendo se affrontare le insidie dei labirintici livelli da soli o in compagnia in modalità cooperativa online per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Sospeso fra realtà e delirio, l’angosciante “Ad Infinitum” è un action adventure di genere horror con visuale in prima persona in cui si vestiranno di panni di un soldato tedesco tormentato dalle tremende vicissitudini della Grande guerra. Fra i ricordi dell’adolescenza (rivissuti in una magione dove bisognerà risolvere intricati rompicapi) e le pericolose trincee in cui si dovrà combattere contro esseri terrificanti, si verrà proiettati in un incubo allucinato e allegorico. La grafica tridimensionale rende efficacemente la claustrofobia degli ambienti tetri, che si rivelano il fulcro della narrazione nonché lo specchio dell’agonia del protagonista, la cui disperata volontà di sopravvivenza è legata a doppio filo con la sofferta difficoltà di riuscire a mantenere quantomeno un barlume di sanità mentale.

Alla fine degli anni Ottanta uno dei titoli che più calamitarono l’attenzione nelle sale giochi fu “Operation Wolf”, railway shooter 2D in prima persona a scorrimento orizzontale che, con una mitraglietta come controller da puntare sullo schermo, ricreava alla perfezione le galvanizzanti atmosfere dei film di guerra a base di sparatorie in stile Commando o Rambo. Disponibile sia in versione console che in realtà virtuale, l’ottimo remake “Operation Wolf Returns: First Mission” lancia il giocatore nel vivo dell’azione rendendo onore allo spirito del coin-op nonostante il passaggio a uno stile grafico 3D in salsa ancor più smaccatamente cartoon dell’arcade originale. Oltre ai 6 stage della campagna è presente pure la modalità Sopravvivenza, dove bisogna difendere la propria posizione da ondate infinite di nemici.

di Piermarco Rosa