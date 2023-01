Le origini di Paperinik

L’eroe Paperinik, alter ego del celebre Paperino, è una delle prove evidenti dell’eccezionalità dell’esperienza editoriale Disney in Italia.

Paperinik è una delle prove dell’eccezionalità dell’esperienza editoriale Disney in Italia. Nel 1962 aveva infatti esordito nelle nostre edicole il Diabòlik delle sorelle Giussani, diventando in breve tempo un successo commerciale. Nel tentativo di approfittare della “febbre K”, i pavesi dei giornalai furono presto riempiti di fumetti neri dai titoli pieni di quell’inquietante consonante. Una mania tanto estesa che Franco Bonvicini – in arte Bonvi – parodiò il fenomeno inventando nel 1965 la striscia di Cattivik; due anni dopo Giorgio Guidi – in arte Johnny Dorelli – ne farà addirittura un film comico col suo “Arrriva Dorellik”.

Lo sceneggiatore Guido Martina fu invece l’autore di una parodia di Diabolik tanto efficace da far dimenticare ai lettori la sua natura derivativa, ponendolo nel ghota dei personaggi a fumetti più amati dagli italiani. A quei tempi Martina era già un autore assai affermato nel panorama di Disney Italia. Nato a inizio secolo, nel primo dopoguerra si era fatto conoscere come regista teatrale e cinematografico. La Seconda guerra mondiale e i suoi strascichi lo avevano però destinato alla prigionia e alla miseria, da cui trovò scampo soprattutto grazie al colosso editoriale di Arnoldo Mondadori. Per l’editore italico di Topolino aveva scritto nel 1949 “L’inferno di Topolino”, inaugurando in tal modo un florido genere parodistico che negli anni permise ai personaggi di proprietà di Walt Disney di interagire con le pietre miliari della produzione letteraria internazionale.

Pare che fu Elisa Penna – caporedattrice di “Topolino” – a consigliare a Martina di indirizzare la sua fantasia verso la creazione del primo personaggio ‘kappato’ della Disney, forse perché ammaliata dagli occhi di ghiaccio del ladro in calzamaglia oppure divertita dalle performance picaresche di Dorellik. Sebbene l’episodio sia stato liquidato dal fumettista disneyano Massimo De Vita come una di quelle «piccole furbizie» che la Penna riusciva a farsi attribuire in quanto figura autorevole della redazione, fatto sta che nel 1969 Martina e il disegnatore Giovan Battista Carpi realizzarono la prima storia di questo improbabile eroe: “Paperinik il diabolico vendicatore”.

Dato che si tratta dell’alter ego di Paperino, di cosa fosse vendicatore Paperinik è presto detto. Dopo aver trovato nei sotterranei di Villa Rosa il covo del celebre ladro Fantomius (parodia di quel Fantômas a cui si ispirarono le stesse Giussani per Diabòlik), lo sfortunato zio di Qui, Quo e Qua sfrutta l’armamentario rinvenuto per vendicarsi delle angherie subite dai parenti, assai abbondanti e umilianti nelle storie scritte in precedenza dallo stesso Martina. Sarà quindi solo con le due storie successive – “Paperinik alla riscossa” e “Paperinik torna a colpire” – che l’influenza del disegnatore Romano Scarpa monderà il personaggio dalle ugge familiari, portandolo a scontri più frequenti con veri e propri ‘cattivi’ quali Rockerduck e i Bassotti e fornendo la solida base che ha permesso sia il successo che l’evoluzione del personaggio sino all’incarnazione moderna, seppur di breve vita, di Pikappa.

Ma questo sarà argomento di un altro articolo.

di Camillo Bosco