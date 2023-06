L’eroe in lotta contro i mostri: “Diablo IV”

Nelle favole il percorso dell’eroe non è del tutto compiuto finché non affronta e sconfigge i mostri che lo separano dal suo obiettivo. Questa parabola narrativa, a cui nei giochi di ruolo si aggiunge la dimensione dell’interattività, costituisce un meccanismo fondante pure nei videogame.

Dall’uscita del primo episodio nel 1997, la saga di “Diablo” è diventata una pietra miliare nell’ambito dei videogiochi di ruolo di stampo action e “Diablo IV” – ultimo capitolo a ben 11 anni dal precedente – soddisfa le attese dei fan raggiungendo vette di eccellenza, come attesta il record di oltre 666 milioni di dollari di vendite nella prima settimana di lancio. L’atmosfera cupa dei primi episodi è qui resa ancora più suggestiva da un mondo decadente e pullulante di pericoli, dove i duelli brutali – specialmente quelli contro i mostri finali delle missioni – riescono a tenere col fiato in sospeso, stimolando l’utente a usare il cervello senza affidarsi alla spesso fallimentare furia cieca. Selezionato il protagonista tra le cinque classi disponibili si avrà la massima libertà sulle missioni da affrontare nella vasta mappa di gioco, mentre con l’aumento dell’esperienza si potranno personalizzare a piacere le abilità del proprio personaggio.

Un’ambientazione post apocalittica affascinante e misteriosa fa da sfondo a “Miasma Chronicles”, eccellente avventura che fonde le dinamiche dei giochi di ruolo con il tatticismo dei combattimenti strategici a turni. L’encomiabile risultato è un cocktail emozionante che avvince e conquista fino alla conclusione della sua appassionante trama. In un mondo in rovina per una devastante sostanza che lo ha divorato, un giovane coraggioso scopre il potere di manipolarla e inizia un viaggio in cerca delle risposte che segneranno le sorti dell’umanità. Insieme al suo robotico ‘fratello’ e ad altri personaggi che si uniranno in squadra, si esploreranno città industriali e intricate foreste, migliorando le capacità e l’arsenale dei componenti del gruppo dopo ogni scontro contro gli avversari che tenteranno di fermarli.

Gli amanti dei giochi di ruolo tradizionali e di quelli da tavolo faranno bene a non lasciarsi sfuggire “Dark Quest 3”, che riporta in digitale la magia del fantasy sword & sorcery in tutto il suo splendore. Dopo aver creato la banda dei propri eroi, ci si lancerà nella pericolosa missione di contrastare i piani di un malvagio stregone che rischia di far piombare il regno nel caos. Si partirà quindi all’esplorazione del mondo di gioco – fra mostri, trappole e tesori – grazie all’uso di oltre un centinaio di carte avventura che dispenseranno peripezie e avvenimenti di vario tipo, culminanti nei classici duelli in cui utilizzare armi, incantesimi e pozioni. Gli immancabili tiri di dadi e i personaggi raffigurati come miniature completano il contesto perfetto per partite indimenticabili dal nostalgico sapore retrò.

Originale e coinvolgente, “Legend of Keepers” è un manageriale che mette il giocatore nei panni del cattivone di turno: bisognerà infatti organizzare le difese del proprio labirinto sotterraneo per resistere all’invasione dei fastidiosi eroi che proveranno a espugnarlo. Per riuscire nel divertentissimo compito si dovrà amministrare con saggezza il budget di ricchezze e risorse, in modo da allestire le trappole più insidiose e assemblare l’esercito dei fedeli mostri. Si potranno poi annientare gli intrepidi avventurieri in cruente battaglie o all’uopo spaventarli fiaccandone il morale, godendo un mondo nel vederli darsela a gambe. L’opzione di interpretare tre differenti eminenze malvage, ognuna con le sue peculiarità, attraverso varie campagne di gioco renderà il tutto ancora più vario e spassoso.

di Piermarco Rosa