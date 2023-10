L’esorcista fa (ancora) paura

Riprendere le fila di una storia dopo tanti anni non è un’impresa facile. Figurarsi poi se ne sono passati cinquanta e l’universo cinematografico di cui stiamo parlando è quello del capolavoro horror “L’esorcista”, che nel 1973 inventò un nuovo modo di raccontare storie dell’orrore sullo schermo.

Tuttavia, “L’Esorcista – Il credente” diretto da David Gordon Green (già autore della rinascita della serie “Halloween”), si dimostra un seguito più che degno dell’originale. Nelle sale da ieri, il film ruota attorno alla storia di Victor che, dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto di 12 anni prima, ha cresciuto da solo la figlia Angela. Sarà proprio il desiderio della giovane di colmare il vuoto di questa perdita a spalancare le porte al male.

Il lavoro di inquadrature e di sottrazione della prima parte del film (che gioca sui tempi, fra silenzi e attese) illude lo spettatore d’aver preso le misure, per poi coglierlo in contropiede con un crescendo di tensione che s’insinua via via: non servono colpi di scena a tinte horror (i cosiddetti jumpscare) per far saltare da una sedia. L’attenzione alle diverse religioni e ai diversi modi di vivere la fede aggiunge al quadro del racconto sfumature che conferiscono profondità ai diversi personaggi, interpretati da un buon cast, fra ritorni e colpi di scena.

E anche se il ritmo cala prima del previsto e dalla trama ci si sarebbe potuti aspettare di più, il film riesce nel suo intento: fare paura.

di Federico Arduini