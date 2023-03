L’ignoto che diventa reale nel digitale

Il richiamo dell’ignoto ha sempre affascinato gli esseri umani, che fin dall’alba dei tempi si sono lanciati nell’esplorazione di luoghi misteriosi per il gusto della scoperta e dell’avventura. Grazie ai videogame è possibile provare le emozioni di un intrepido avventuriero direttamente dal divano di casa propria, trascorrendo ore spensierate e ricche di divertimento.

Chi ha velleità creative e manageriali se la spasserà un mondo con “Anno 1800 Console Edition”, eccellente trasposizione sulle console di ultima generazione dell’acclamato city builder strategico pubblicato su pc nel 2019. Ambientato all’inizio del XIX secolo, il gioco ci metterà nei panni di un colonizzatore alle prese con la fondazione di una metropoli e la gestione di tutte le sue risorse per guidarla verso la floridezza della rivoluzione industriale. La libertà concessa è strabiliante: si potrà decidere se prosperare grazie al commercio o alla guerra, preferire l’arte diplomatica o la conquista sfrenata di territori inesplorati. Tra la modalità storia, quella sandbox personalizzabile e l’opzione multigiocatore in versione competitiva o cooperativa, il divertimento è garantito per innumerevoli ore.

Attesissimo da tutti i fan dei titoli ad alto tasso di adrenalina, è finalmente uscito l’imperdibile “Resident Evil 4”, sublime rifacimento dell’episodio più fulgido nella saga archetipica dei survival horror. Sulle tracce della figlia rapita del presidente americano, si vestiranno i panni di un eroico agente governativo che, giunto in un remoto villaggio ispanico dove il tempo sembra essersi fermato e gli ostili abitanti non sono quello che sembrano, precipiterà in un incubo oltre ogni immaginazione. Questo spettacolare remake migliora sotto ogni punto di vista l’originale del 2005, dalla rinnovata grafica mozzafiato al gameplay modernizzato – adesso si può sparare mentre ci si muove e i vetusti quick time event sono stati sostituiti con sequenze di gioco in tempo reale – fino alla trama più ricca e alle nuove aree che arrivano quasi a raddoppiare l’estensione dell’esperienza.

Gli amanti delle atmosfere bucoliche e fantastiche faranno bene a non lasciarsi sfuggire “Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key”, avvincente videogame di ruolo capitolo conclusivo della trilogia che farà la gioia di chi ha giocato i primi due, riuscendo a coinvolgere ed entusiasmare pure i nuovi utenti in quanto perfettamente godibile a sé stante. Per salvare la propria terra natale, la giovane alchimista Ryza e i suoi amici si imbarcheranno in un’epica avventura all’esplorazione di un gruppo di isole apparse all’improvviso insieme a un gigantesco e sibillino portale di pietra. Il nuovo, enorme mondo liberamente esplorabile mantiene l’encomiabile direzione artistica in stile anime degli altri episodi, aggiungendo ai combattimenti in tempo reale con opzioni tattiche l’inedito sistema delle chiavi che sbloccheranno nuove e utili caratteristiche.

I pittoreschi e meravigliosi panorami della Nuova Caledonia con i loro colori vividi e incantevoli fanno da sfondo all’indimenticabile “Tchia”, magica fiaba open world che prende il nome da quello della sua piccola e coraggiosa protagonista, impegnata nel salvataggio di suo padre da un malvagio tiranno. Dotata di un particolare talento che le permette di prendere il controllo di animali e oggetti, l’audace Tchia si ritroverà a esplorare le meraviglie dell’arcipelago in modi sempre diversi e sorprendenti: per esempio attraversando foreste come cervo, volando da uccello o nuotando nell’oceano nel corpo di un pesce. Oltre a possedere una barca che si potrà personalizzare a piacere, Tchia ha pure un ukulele dai poteri magici con cui suonare melodie in grado di attrarre animali o cambiare le condizioni meteorologiche.

Di PierMarco Rosa