Natale videoludico

Quali videogiochi sotto l’albero? C’è l’imbarazzo della scelta tra le recenti migliori uscite sul mercato

Natale si avvicina: regali e vacanze sono imminenti e chi rimane a casa al calduccio ha soltanto l’imbarazzo della scelta dei videogiochi con cui svagarsi tra le recenti migliori uscite sul mercato.

Si parte a tutta birra con “Need for Speed Unbound”, eccellente gioco di corse clandestine dal pedigree quasi trentennale – il primo episodio è datato 1994 – che in questa edizione si rifà il look con un originale mix di grafica fotorealistica (per gli scenari e le auto) e cartoon (per gli effetti speciali e i personaggi) che risulta di grande appeal e impatto visivo. Con una storia appassionante degna di un film d’azione e valorizzata da un ottimo doppiaggio in italiano, la possibilità di personalizzare protagonista e parco auto fin nei minimi particolari nonché tante competizioni emozionanti – tra cui vale la pena citare quantomeno gli inseguimenti mozzafiato per sfuggire alla polizia – il divertimento ad alto numero di ottani è assicurato sia da soli che in compagnia con la modalità multiplayer.

I fan dei supereroi Marvel e gli amanti degli strategici andranno matti per l’imperdibile “Marvel’s Midnight Suns”, gioco di ruolo tattico che metterà gli utenti nei panni di un’eroina originale per far squadra con gli iconici Avengers e gli oscuri Midnight Suns al fine di contrastare la letale minaccia rappresentata da Lilith – madre dei demoni – e dal suo temibile esercito. La trama narrata sa rendere onore alle migliori epopee a fumetti e si dipanerà attraverso una serie di coinvolgenti missioni con scontri a turni in cui si dovranno utilizzare con astuzia i poteri di ogni membro del team, attivando delle carte che daranno luogo ad attacchi devastanti e spettacolari mosse speciali. Tra una battaglia e l’altra ci si potrà potenziare, cementando i legami con gli altri personaggi mediante dialoghi e attività differenti.

Chi predilige i giochi di ruolo d’azione di stampo fantasy farà bene a non lasciarsi sfuggire il nipponico “Ys VIII Lacrimosa of Dana”, da poco pubblicato su PlayStation 5 con miglioramenti tecnici rispetto alle altre versioni (tra gli altri: caricamenti velocissimi, risoluzione e framerate aumentati, maggiori dettagli e distanza di visibilità, ombre più definite) e l’inclusione di tutti i contenuti scaricabili. L’intrepido protagonista si risveglierà naufrago su una misteriosa isola insieme ad altri compagni di sventura con cui dovrà organizzarsi per sopravvivere e riuscire ad andarsene. Gli adrenalinici duelli in tempo reale contro le spaventose creature che imperversano nei territori potranno essere combattuti guidando un trio di personaggi in ognuno dei quali ci si potrà alternare per sfruttare meglio le debolezze avversarie.

Una pittoresca atmosfera che riscrive in chiave horror i personaggi delle fiabe classiche è la caratteristica distintiva del suggestivo platform d’esplorazione “The Darkest Tales”, perla videoludica made in Italy. Nel ruolo di un orsetto di pezza cinico e attaccabrighe bisognerà tuffarsi nei sogni della propria padroncina per annientare le mostruosità che li infestano. Accompagnati da uno spiritello luminoso con cui non mancheranno dialoghi ironici, si incontreranno figure familiari distorte dal loro lato oscuro: da una sadica Cappuccetto Rosso a una Sirenetta temibile strega degli abissi, da un vanitoso Peter Pan serial killer a una Bella addormentata mutante. Per fortuna ci si potrà difendere con un arsenale potenziabile, che spazia da un paio di enormi forbici divise e brandite a mo’ di spade a un arco per scoccare aghi come se fossero frecce.

Di Piermarco Rosa