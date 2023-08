Pirati zombie e duelli spaziali

I videogame sono oggi in grado di offrire prototipi di letteratura d’avventura per ogni gusto. Ecco le novità estive

La letteratura d’avventura, così come pure la sua controparte cinematografica, è da sempre uno dei generi più amati, in grado di riportare chiunque all’entusiasmo della scoperta e della sorpresa che caratterizzava i lieti giochi infantili. C’era chi da bambino immaginava di essere un cavaliere o un mago, chi un cowboy o un indiano, chi un pirata o un astronauta, ma il denominatore era sempre quello: il divertimento nato dal gusto dell’avventura. Oggi, che si preferisca andare per terra o per mare o persino nello spazio, i videogame sanno offrire avventure in grado di soddisfare ogni aspettativa.

Magico e appassionante, “Shadow Gambit: The Cursed Crew”, eccellente videogioco strategico in tempo reale, saprà entusiasmare sia i fan del genere tattico che quelli delle atmosfere piratesche. Alla guida di un trio di bizzarri pirati zombie, selezionati dalla ciurma di un’ancor più bizzarra nave fantasma dotata di un’anima, si vagherà per le isole dei Caraibi alla ricerca di un leggendario tesoro, ritrovandosi ad affrontare la spietata milizia dell’Inquisizione. Durante le numerose missioni da completare, si potranno utilizzare le abilità soprannaturali dei propri bucanieri maledetti per distrarre e sopraffare gli avversari prediligendo un approccio furtivo, vista la superiorità delle forze nemiche. Grazie al potere di riavvolgere il tempo, sarà inoltre possibile rimediare a eventuali errori.

Gli adrenalinici duelli spaziali a suon di laser alla guida della propria astronave sono il fulcro di “Everspace 2”, emozionante sparatutto fantascientifico 3D farcito con meccaniche da gioco di ruolo che aumentano il divertimento e la profondità dell’esperienza. Fra ben 7 sistemi da esplorare, dove scoprire specie aliene e altri misteri, trovare preziose risorse e tesori nascosti superando pericoli e sfide d’ogni genere, ci sarà parecchio da svagarsi. Con scudi, motori, cannoni, missili e molto altro, si potranno variare e migliorare sia le dotazioni sia l’arsenale della navicella spaziale, configurandola per ottenere il velivolo che meglio si adatta al proprio stile di combattimento. La coinvolgente campagna che narra la trama del gioco garantisce un’ottima durata di oltre una trentina d’ore.

Un godibilissimo gioco di ruolo ispirato alla tradizione del genere, con grafica rétro in pixel art e un umorismo onnipresente e scanzonato: è l’italianissimo “Doom & Destiny Worlds”, terzo episodio standalone della serie inaugurata una decina di anni fa su pc e smartphone. Un gruppo di quattro amici si risveglia senza memoria sulla spiaggia di un pianeta sconosciuto abitato da creature strambe e fantastiche, e deve riuscire a far ritorno a casa tra mille esilaranti peripezie. Il cocktail di fantasy e comicità funziona bene, come pure le battaglie a turni, nonché gli elementi di crafting e di farming. La versione “Ultimate Supporter Edition” include anche tutti i contenuti aggiuntivi disponibili pure separatamente, con nuove missioni, isole da esplorare, personaggi, mostri, armi ed equipaggiamenti.

“Supraland Six Inches Under” è un’appassionante avventura 3D in prima persona dove si vestiranno i panni di un minuscolo eroe in un’affascinante ambientazione sotterranea tutta da esplorare. L’obiettivo principale sarà quello di salvare i propri compagni finiti accidentalmente sottoterra, risolvendo enigmi ambientali grazie all’osservazione, alla logica e alla creatività. Mentre si scoprono i segreti delle suggestive grotte, venendo coinvolti anche in fasi platform e sporadici combattimenti, si verrà rapiti dalla grafica colorata e dalla piacevole ironia che permea l’atmosfera del gioco. Un titolo leggero e delizioso, adatto a tutta la famiglia, che ha il pregio di saper mettere di buonumore stimolando al contempo la materia grigia.

di Piermarco Rosa