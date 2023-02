4 videogiochi senza limiti: dalla Terra allo Spazio

La brama di scoprire cosa c’è nell’Universo, al di fuori del nostro pianeta, caratterizza la storia degli esseri umani e anche dei videogiochi. Ne parliamo andando alla scoperta di 4 titoli videoludici

Dalla Terra al Cosmo infinito, la brama di scoperta e conquista dell’uomo non conosce frontiere ed è così pure nei videogame che – da icona pop dell’ultimo mezzo secolo – rappresentano i nostri desideri e i sogni condivisi. Esplorazioni e conquiste sono infatti temi ricorrenti fin dall’alba della storia dell’electronic entertainment e hanno caratterizzato molti tra i migliori titoli in ogni genere videoludico.

Un capolavoro del genere strategico in tempo reale ritorna in una nuova edizione con grafica 4K anche su console Xbox: “Age of Empires II: Definitive Edition” farà la felicità sia degli appassionati di wargame che dei giocatori in cerca di esperienze profonde ed entusiasmanti. Uscito in origine nel 1999 su computer come sequel del primo capitolo incentrato sull’età antica, “Age of Empires II” si focalizzava sull’epoca medievale e questa sua nuova ripubblicazione – che include vent’anni di contenuti aggiuntivi – permette di scegliere tra una trentina di civiltà del mondo (da guidare verso la gloria e la prosperità) e una dozzina di campagne storiche in cui ripercorrere le gesta di alcuni tra i leader più famosi della storia: Gengis Khan, William Wallace e Giovanna D’Arco, giusto per citare tre esempi.

Dalla Terra allo spazio – Marte, più precisamente – con l’imperdibile “Deliver Us Mars”, avventura 3D dotata di un’ottima trama, enigmi da risolvere e ostacoli da superare. Si vestiranno i panni di una giovane astronauta in missione sul pianeta rosso per salvare l’umanità, che rischia l’estinzione a causa dei disastri ambientali e del relativo esaurimento delle risorse vitali. Ai vari obiettivi da completare – come riallineare delle antenne di trasmissione per fornire energia a differenti dispositivi – si aggiungono le esplorazioni del suolo marziano, con tanto di scalate su pareti impervie servendosi di apposite piccozze. Fiore all’occhiello della produzione è l’avvincente narrazione, che approfondisce il passato della protagonista e riesce a tenere incollati allo schermo fino ai titoli di coda.

Originalissimo e molto divertente, “Hardspace Shipbreaker” permetterà agli utenti di svolgere la futuristica mansione di demolitore di astronavi. Si dovrà lavorare nello spazio a gravità zero, dotati principalmente di uno speciale incisore laser per rimuovere saldature e tagliare metalli nonché di un raggio traente per poter spostare le parti staccate, le quali potranno poi essere distrutte, riciclate o immagazzinate in caso di rarità o preziosità del materiale. La varietà delle tipologie di astronavi e la possibilità di migliorare sia propri attrezzi del mestiere sia l’equipaggiamento per riuscire a smantellare mezzi spaziali sempre più grandi e complessi rende il titolo parecchio coinvolgente. La varietà è garantita dalle tre modalità di gioco disponibili: campagna, partita libera e sfida a tempo.

Gli amanti del retrogaming e dei cabinati a gettone andranno matti per “Raiden IV x Mikado remix”, eccellente sparatutto spaziale a scorrimento verticale creato per la sala giochi una quindicina d’anni fa e recentemente pubblicato su Playstation, Xbox e pc nella versione “Mikado remix”, che aggiunge alla colonna sonora originale dei nuovi arrangiamenti da urlo con performance dal vivo per garantire il perfetto accompagnamento alla frenetica azione di gioco. Ci si ritroverà infatti in mezzo a un inferno di proiettili avversari (donde la denominazione inglese di bullet hell shooter) che bisognerà riuscire a schivare mentre si bersagliano le astronavi nemiche senza pietà. Nervi saldi e riflessi pronti sono i requisiti per riuscire a completare con successo quest’adrenalinico e indimenticabile videogame.

Di Piermarco Rosa