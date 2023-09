La narrazione non è soltanto il fulcro della letteratura e del cinema, ma è elemento fondante dell’arte tutta: dalla fotografia alla pittura, dalla scultura all’architettura. Narrazione che può essere esplicita o intrinseca, volontaria o sottintesa: ogni espressione umana ne è insomma in qualche modo impregnata. E non si sottraggono neppure i videogiochi, i cui migliori esemplari la pongono persino al centro dell’esperienza interattiva.

“Starfield”, meravigliosa epopea fantascientifica, si compone di centinaia di storie differenti che si susseguono e s’intrecciano a seconda delle scelte compiute. Ci si trova di fronte a un gioco di ruolo d’azione che può definirsi colossale sotto ogni punto di vista: dalle centinaia di pianeti esplorabili alle innumerevoli missioni disponibili, dalle molteplici possibilità di personalizzazione ed evoluzione del protagonista alle centinaia fra oggetti, risorse, provviste, armi, equipaggiamenti e astronavi presenti, con tanto di opzioni di ricerca, creazione e miglioramento per gran parte di essi. Considerando tutto quello che può capitare mentre si viaggia nel cosmo, si potrebbero scrivere cicli di romanzi e serie tv di svariate stagioni. Un’opera maestosa e mastodontica, che verrà ricordata negli anni a venire per la sua capacità di rapire e trasportare l’utente in un universo alternativo.

Agatha Christie, l’immortale autrice definita la regina del giallo classico, ritorna come fonte di ispirazione in “Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case”, un’imperdibile avventura investigativa che vede protagonista la versione giovanile di una delle sue creazioni più amate: il celeberrimo detective belga Hercule Poirot. Impegnato nella consegna di un inestimabile dipinto nella capitale inglese, il buon Poirot se lo farà purtroppo soffiare sotto i baffi (è proprio il caso di dirlo, visto il personaggio) durante il galà di presentazione dell’opera e dovrà quindi riuscire a smascherare il responsabile del crimine. Fra ricerche di indizi, reperimento di prove e interrogatori di sospettati ci si arriverà a sentire dei veri e propri investigatori, soprattutto quando bisognerà partorire le corrette deduzioni collegando ogni dettaglio attraverso particolari mappe mentali.

Gli amanti dei thriller fantascientifici faranno bene a non lasciarsi sfuggire “Fort Solis”, avventura dinamica in terza persona che riesce a creare un’esperienza emozionante grazie alla sua suggestiva componente narrativa dal taglio cinematografico di grande impatto, valorizzato da un’eccellente direzione artistica e dalla convincente interpretazione di attori ricostruiti virtualmente come Troy Baker, Roger Clark e Julia Brown. Ambientata su un pianeta Marte lugubre e minaccioso, la trama vede un ingegnere ricevere una chiamata di emergenza da una remota base mineraria che, una volta raggiunta, si presenterà misteriosamente deserta. Esplorandola bisognerà scoprire cos’è accaduto, superando la notte e la tempesta di sabbia in arrivo.

Pregevole produzione italiana a opera dei talentuosi Invader Studios, “Daymare: 1994 Sandcastle” è un adrenalinico survival horror in terza persona che saprà regalare brividi e tensione agli appassionati del genere. Nei panni di un’eroica agente speciale si dovranno esplorare i labirintici meandri di un centro di ricerche sperimentali, trovandosi a fronteggiare spaventose e letali mostruosità che si potranno debellare con l’utilizzo di armi da fuoco e l’aiuto di provvidenziali getti di azoto liquido. Il gioco riesce ad alternare con maestria scontri furiosi a enigmi ambientali da risolvere per ottenere preziose risorse e proseguire nella missione, mentre si dipana un’avvincente narrazione che terrà incollati allo schermo fino alla sua epica conclusione.

di Piermarco Rosa