Super Mario Bros e divertimenti iconici

Ci sono personaggi che, grazie al loro successo globale e alla risonanza mediatica, travalicano il loro settore di origine per assurgere allo status di icone pop: succede nei fumetti, nella letteratura, nel cinema e anche nei videogiochi.

L’eccezionale “Super Mario Bros. Wonder” segna il ritorno del celeberrimo idraulico italiano ai fasti del platform2D a scorrimento orizzontale come non se ne vedevano nella leggendaria serie di Mario da circa 11 anni. Alla tradizionale esperienza a base di corse e salti si uniscono numerose chicche originali che consentono al gioco di raggiungere nuove vette di eccellenza: dalla presenza dei fiori meraviglia che trasformano i livelli in maniere sorprendenti riempiendoli con ogni sorta di divertenti bizzarrie, fino agli inediti potenziamenti trivella, bolla e allo spassoso elefante. Si potranno ottenere anche delle spille da equipaggiare per dotarsi di utili abilità, come l’opzione di lanciare un rampino o di trovare percorsi nascosti. Le modalità multiplayer fino a 4 partecipanti in locale od online coronano quest’imperdibile esperienza in grado di entusiasmare e conquistare i giocatori di ogni età.

Perfetto mix di avventura narrativa a tinte horror e gioco di ruolo, il sorprendente “Little Goody Two Shoes” è una fiaba dark efficacemente illustrata da una suggestiva pixel art che sfoggia pittoresche ambientazioni dai colori caldi e raffigura i personaggi nel gioco in stile chibi, ritraendoli poi nei dialoghi con un piacevole tratto manga classico. La trama vede protagonista una giovane orfana, costretta a umili commissioni e lavoretti per sbarcare il lunario nel suo villaggio. Un giorno però trova un misterioso paio di scarpette rosse sotterrate nell’orto che cambieranno il corso della sua esistenza. Fra esplorazioni notturne di un bosco fatato quanto insidioso e rompicapi da risolvere, bisognerà sopravvivere gestendo al meglio le proprie risorse e i rapporti con i concittadini per evitare accuse di stregoneria. A seconda delle scelte compiute, sarà possibile arrivare a uno dei dieci differenti finali.

Irrinunciabile per tutti gli amanti del retrogaming e dei giochi action stealth, la preziosa raccolta “Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1” riunisce titoli iconici che hanno segnato un pezzo di storia dei videogame: dai Metal Gear a 8 bit su MSX a quello sulla prima PlayStation con missioni speciali aggiuntive e differenti versioni, per arrivare al secondo e al terzo capitolo (“Sons of Liberty” e “Snake Eater”) in origine pubblicati su PlayStation 2. Ogni episodio è corredato da due libri digitali con la sceneggiatura del gioco e gli approfondimenti della storia, curiosità e schede dei personaggi. Da menzionare pure due graphic novelinterattive e la possibilità di ascoltare una selezione di brani tratti dalle colonne sonore dei vari titoli. Al di là del fattore nostalgia, i giochi (soprattutto “MGS 3”) si rivelano ancor oggi parecchio coinvolgenti e appassionanti.

Esplorazione di labirintici livelli e duelli adrenalinici dal ritmo mozzafiato sono gli elementi distintivi dell’ottimo “Warm Snow”, emozionante roguelike in contesto orientale fantastico. Un’arcana calamità sotto forma di neve calda che non si scioglie arriva a trasformare le persone in agguerrite mostruosità. Spetterà a un mistico spadaccino affrontare questa minaccia soprannaturale per purificare il regno e riportarvi la pace. Sarà possibile personalizzare le tecniche di combattimento e migliorare le abilità magiche del protagonista per renderlo un potente guerriero in grado di affrontare gli avversari più impegnativi. Menzione di merito per la direzione artistica, che può fregiarsi di un’estetica ispirata agli antichi dipinti di seta e che contribuisce in modo determinante alla creazione di un’atmosfera esotica e fortemente evocativa del folklore cinese.

di Piermarco Rosa