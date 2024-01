Tattiche, narrazioni, indagini

Le identità alternative assunte nei videogiochi sono uno degli aspetti più interessanti di questo medium: da una parte rappresentano una forma di escapismo dalla realtà quotidiana grazie a cui si possono vivere esperienze uniche in mondi fantastici; dall’altra contribuiscono a una rappresentazione più inclusiva attraverso una differente prospettiva in termini sia di aspetto fisico sia di personalità – riflettendo così l’importanza della diversità pure nelle narrazioni interattive – e diventano quindi un terreno fertile per l’esplorazione delle molteplici sfaccettature della natura umana.

Ottimo adattamento dell’omonimo gioco da tavolo, l’avvincente “Unmatched: Digital Edition” permette di interpretare i personaggi di fantasia più noti e iconici della letteratura, dei fumetti, della mitologia e di ogni altro genere si possa immaginare. Si verranno così a creare i duelli più bizzarri e improbabili, da gestire mediante posizionamenti tattici su delle particolari mappe a caselle e un mazzo di carte specifico di ogni personaggio con cui compiere varie azioni d’attacco o di difesa. Da re Artù a Sinbad il marinaio, da Dracula all’Uomo invisibile, da Robin Hood a Cappuccetto rosso, da Sherlock Holmes a Jeckyll & Hyde – giusto per citarne alcuni – c’è solo di che sbizzarrirsi nell’interpretare il proprio beniamino e sfidare l’intelligenza artificiale o altri giocatori.

Coinvolgente mix fra visual novel, gioco di ruolo e social game, “Gnosia” è una perla videoludica in cui ci si troverà a bordo di un’astronave alla deriva nello spazio. Uno dei membri dell’equipaggio è in realtà una letale entità aliena che ogni notte miete una vittima fra gli altri personaggi. Bisognerà dunque individuarla attraverso cicli di dialoghi intensi e decisioni rapide: la tensione crescerà col sistema di voto, con alleanze che si formeranno e si romperanno rapidamente, per cui la componente sociale si rivela essenziale. Degna d’encomio la trama ramificata e complessa, per i molteplici finali che incoraggiano la rigiocabilità grazie alla varietà delle situazioni e alle numerose combinazioni di personaggi e ruoli (ci si potrà perfino ritrovare nei panni dell’omicida).

Chi, leggendo un romanzo poliziesco o guardando un film giallo, non ha mai desiderato essere un detective? Con l’emozionante “Criminal Expert” questo desiderio potrà avverarsi, almeno virtualmente. E l’immedesimazione sarà piuttosto realistica, visto che l’azione sarà mostrata in prima persona dagli occhi del protagonista e ci si confronterà con personaggi interpretati da attori in carne e ossa, che bisognerà interrogare per dipanare un’intricata matassa di misteri nell’arco limitato di 3 giorni che corrisponderanno a 3 ore di gioco. Nel ruolo di un investigatore della polizia si dovrà infatti scoprire la verità su una donna ritrovata in stato confusionale su una strada ai margini di una foresta. Attenzione, ogni scelta compiuta potrà portare a uno dei diversi finali della storia.

Ambientata nel 2066, “Synthetic Lover” è un’affascinante visual novel pubblicata di recente su console in cui si assumerà l’identità di un androide biologicamente modificato che lavora nella Casa delle Bambole, un centro di intrattenimento per adulti. La trama, sviluppata attraverso vari percorsi narrativi, seguirà le sfide e le scoperte del protagonista, che dovrà confrontarsi con la natura dell’umanità e la comprensione delle sue emozioni più significative come l’amicizia e l’amore (a tal proposito saranno presenti due possibili storie romantiche). Le decisioni intraprese nei dialoghi plasmeranno la trama fino a una delle sue 7 differenti conclusioni, influenzando il destino del personaggio principale. Un titolo originale che sa strizzare l’occhio anche alle tematiche dell’universo Lgbtqia+.

di Piermarco Rosa

