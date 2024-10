Divertimenti per tutta la famiglia

Non più soltanto uno svago per soli appassionati bensì intrattenimento per ogni età, i videogame moderni permettono di trascorrere momenti di spensieratezza da soli o insieme, creando occasioni per ameni passatempi che possono unire persino generazioni diverse.

La saga fantasy più amata di Nintendo ritorna con “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, imperdibile gioiello che vede per la prima volta protagonista la principessa Zelda anziché il classico eroe Link, imprigionato insieme ad altri abitanti del regno di Hyrule da una forza oscura. In un interessante capovolgimento di ruoli, sarà proprio Zelda a dover salvare Hyrule grazie al coraggio e all’ingegno, creando repliche di oggetti e muovendoli per superare ostacoli o combattere nemici, sconfiggendoli pure grazie a una misteriosa e potente spada. L’esplorazione del vasto regno – reso in un’incantevole grafica 3D dal look piacevolmente plasticoso – restituisce la gioia della scoperta e la sensazione di trovarsi immersi in una meravigliosa favola.

A partire da “Street Fighter II”, nelle sale giochi degli anni Novanta furoreggiarono i picchiaduro 1vs1. Una delle serie migliori fu quella dedicata ai duelli fra i personaggi Capcom e i supereroi Marvel, di recente ripubblicata – con varie migliorie al gameplay e bonus artistici – nell’eccellente raccolta “Marvel vs Capcom Fighting Collection”. Oltre al picchiaduro a scorrimento “The Punisher”, sono inclusi ben 6 titoli: “X-Men: Children of the Atom” (dedicato agli omonimi mutanti), “Marvel Super Heroes” (con l’introduzione di Spiderman, Iron Man, Captain America e Hulk), “X-Men vs. Street Fighter” e “Marvel Super Heroes vs. Street Fighter” (in cui si inaugurano i crossover fra gli universi), “Marvel vs. Capcom” e “Marvel vs. Capcom 2” che segnano l’apice della serie.

L’immaginario horror sarà debitore in eterno a George Romero e ai suoi zombie. A livello videoludico il titolo che ne richiama meglio le atmosfere è “Dead Rising”, primo capitolo di una saga inaugurata nel 2006, adesso riproposto con una veste audiovisiva totalmente rinnovata (con tanto di grafica ridisegnata e doppiaggio in italiano) nell’avvincente “Dead Rising Deluxe Remaster”. L’ambientazione – ispirata proprio al secondo film della prima trilogia romeriana – è quella di un enorme centro commerciale invaso da migliaia di zombie, dove bisognerà sopravvivere 72 ore. Fra cibo e risorse utili da raccogliere, superstiti da aiutare nonché armi più o meno improvvisate per fare una carneficina di morti viventi, l’adrenalina e le emozioni non mancheranno.

“Broken Sword”, una delle avventure grafiche più apprezzate di tutti i tempi, vive – a distanza di 28 anni dalla sua prima pubblicazione – una seconda giovinezza grazie alla magnifica edizione rimasterizzata “Broken Sword – Il Segreto dei Templari: Reforged”. Nei panni di un giovane turista americano ci si ritroverà coinvolti, iniziando dall’esplosione di un ordigno in un bistrot parigino, in un appassionante intrigo internazionale legato all’antico mistero dei Cavalieri Templari. Fra le aggiunte da menzionare c’è la grafica HD che valorizza la pittoresca estetica cartoon, una migliorata gestione dei punti di interesse negli scenari e la presenza di provvidenziali suggerimenti per aiutare i meno avvezzi a risolvere gli enigmi più complessi.

A volte alcuni videogiochi sanno ricreare la stessa magia che si provava da piccoli nel leggere un libro di fiabe: questo è letteralmente il caso dell’entusiasmante “The Plucky Squire”, coinvolgente quanto eclettico mix fra avventura e azione in cui si interpreterà proprio l’eroe di un testo di fiabe scacciato nel mondo reale dalla sua nemesi. Le meccaniche di gioco sfruttano difatti la continua e fluida alternanza fra le sezioni bidimensionali – ad esempio (ma non soltanto) nelle pagine del libro – e quelle tridimensionali all’interno della cameretta del suo piccolo proprietario. Fra corse, salti, combattimenti, ostacoli e differenti sfide da superare con l’utilizzo dei riflessi o della logica, lo spasso e la meraviglia sono assicurati.

di Piermarco Rosa