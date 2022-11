Videogame, non solo God of War Ragnarök

Da sempre uno degli aspetti di maggior fascino dei videogame in quanto media d’intrattenimento interattivo è stata la capacità di interpretare e realizzare digitalmente i sogni e i desideri dei giocatori, permettendo loro di viaggiare in luoghi fantastici e soprattutto di impersonare eroi epici impegnati in imprese leggendarie.

Tutto questo è rappresentato alla perfezione nel meraviglioso “God of War Ragnarök”, nuova avventura d’azione in esclusiva PlayStation che riprende l’appassionante odissea del semidio guerriero Kratos e del figlio Atreus. In questo attesissimo sequel del titolo più premiato nel biennio 2018/19 (vincitore, tra gli altri, del Game of the Year ai The Game Awards e ai Game Developer Choice Awards e del Best Game ai Bafta Games Awards), i due intrepidi protagonisti dovranno prevenire il Ragnarök – l’apocalisse norrena – viaggiando fino ai confini dei nove regni. Tra spettacolari duelli contro mostri mitologici e peripezie mozzafiato, ci si entusiasma e diverte senza limiti. La personalizzazione delle abilità in combattimento e l’avvincente trama sono tra i pregi di questo indimenticabile kolossal videoludico, un capolavoro da non lasciarsi sfuggire.

Gli amanti dei videogiochi di ruolo andranno matti per “The Legend of Heroes: Trails from Zero”, eccellente riedizione di un’affermata produzione nipponica che mescola sapientemente una suggestiva ambientazione steampunk con pittoresche atmosfere fantasy. Nei panni di un giovane agente di polizia ci si ritroverà in una bizzarra squadra speciale a cui si finirà per affezionarsi e che, partendo da indagini di routine sui complotti dei sindacati criminali cittadini, arriverà a dover fronteggiare l’oscura minaccia di un antico quanto pericoloso culto religioso. Gli scontri contro gli avversari sono gestiti attraverso un interessante sistema a turni su campo a scacchiera che, combinato ai poteri speciali dei vari personaggi, conferisce un aspetto tattico in grado di donare ulteriore profondità alle già encomiabili meccaniche di gioco.

Ultraviolenza cartoon a palate nello spassosissimo “Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef”, adrenalinico sparatutto bidimensionale dalla nuance umoristica ambientato nell’universo del gioco di miniature più famoso al mondo. Dopo aver scelto il proprio eroico orco – selezionandone la classe tra 4 differenti, con relativo impatto sul potere di fuoco – si affronteranno orde di creature nemiche, seminando distruzione da soli o in compagnia di altri giocatori, con cui ci si potrà poi sfidare in emozionanti match competitivi. L’atmosfera scanzonata e il ritmo indiavolato, sottolineato da una travolgente colonna sonora heavy metal, donano al titolo l’inconfondibile sapore dei cabinati a gettoni dell’epoca d’oro dei videogame che commuoverà i nostalgici e al contempo saprà conquistare senza riserve le nuove generazioni di utenti.

L’intramontabile Pac-Man, eroe videoludico tra i più amati e celeberrima icona pop degli anni Ottanta, ritorna protagonista nell’imperdibile “Pac-Man World Re-Pac”, remake del platform game di successo uscito nel 2000 sulla prima PlayStation. Nel ruolo della gialla e tondeggiante creaturina “mangia pillole” si dovranno esplorare decine di intricati e coloratissimi labirinti in diversi mondi di gioco collezionando frutti bonus, oggetti speciali, risolvendo piccoli enigmi ambientali e usando le superpillole per sconfiggere i fantasmini inseguitori. La grafica perfezionata, l’affinamento delle dinamiche di gioco e l’ottimizzazione dell’interfaccia utente rendono questa riedizione una piacevole sorpresa, riportando alla luce nella sua veste migliore un classico per tutta la famiglia in grado di appassionare giocatori d’ogni età.

di Piermarco Rosa