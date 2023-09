Videogiochi dal sapore epico

Ci sono alcuni videogame dal sapore epico che riescono a far vivere agli utenti delle vere e proprie odissee virtuali, viaggi leggendari e avventurosi che sanno imprimersi nell’immaginario come sogni a occhi aperti, regalando emozioni memorabili e ore di ameno svago.

Nuovo termine di paragone per tutti i (video)giochi di ruolo a venire, l’imperdibile “Baldur’s Gate 3” è un capolavoro di narrazione e libertà concessa a chi vorrà imbarcarsi in questa meravigliosa esperienza che porta sullo schermo i Forgotten Realms del mitico Dungeons & Dragons, rappresentando la migliore incarnazione digitale di questo affascinante universo fantastico. Dopo aver creato il proprio eroe partendo da una nutrita serie di opzioni, ci si tufferà in una trama sfaccettata e profonda in cui alla storia principale – che vedrà i personaggi coinvolti in un micidiale conflitto fra esseri ultraterreni – si affiancheranno numerose missioni, fra battaglie da combattere e tesori da recuperare. Le scelte compiute influenzeranno lo svolgimento della narrazione, rendendo ogni partita unica e il giocatore vero protagonista di questa indimenticabile epopea.

I fan delle peripezie ad alto tasso di adrenalina andranno matti per “Resident Evil 4 – Separate Ways”, eccellente espansione dell’episodio più fulgido nella saga archetipica dei survival horror. Uscita originariamente come contenuto secondario della versione PS2 di “Resident Evil 4”, questa storia aggiuntiva è stata in questa sua nuova versione rivista e ampliata in modo significativo sia a livello narrativo sia dal punto di vista di nuovi elementi e meccaniche di gioco, rivelandosi un prodotto realizzato impeccabilmente e a dir poco irrinunciabile per tutti gli appassionati. Nei panni della letale spia mercenaria Ada Wong bisognerà recuperare un misterioso campione di ambra, affrontando mostruose minacce mentre la sua missione si intreccerà con quella di Leon Kennedy, protagonista dell’avventura principale. Ciliegina sulla torta, l’ottimo doppiaggio in italiano.

Un’odissea fiabesca e dall’incantevole estetica cartoon che saprà divertire tutti col suo spirito scanzonato: si tratta di “Trine 5: A Clockwork Conspiracy”, stupendo platform game infarcito di enigmi ambientali basati sulla fisica e di singolar tenzoni in cui mostrare il proprio valore, vista l’ambientazione medievale in salsa fantasy. Alternandosi nell’utilizzo di uno dei tre eroici protagonisti – un venerabile mago dai poteri telecinetici, un nerboruto cavaliere dal possente scudo e un’agile ladra armata di arco e frecce – o guidandoli insieme agli amici in cooperativa (locale oppure online), bisognerà salvare il reame dalla temibile minaccia di un esercito meccanico. Oltre alla possibilità di personalizzare i tre baldi avventurieri, si potranno raccogliere gli elementi collezionabili sparsi nei vari livelli per poi spenderli sbloccando utili abilità aggiuntive.

A volte i videogame superano il tradizionale confine dell’intrattenimento diventando quasi un’esperienza didattica. È proprio questo il caso di “Humankind”, magnifico titolo storico-strategico – adesso disponibile pure sulle console di ultima generazione – in cui si potrà riscrivere la storia assumendo il totale controllo di una civiltà ai suoi albori per condurla allo splendore e alla ricchezza lungo i secoli, attraverso lo sviluppo territoriale, economico e scientifico. Si comincerà con una tribù di cacciatori e raccoglitori del Neolitico che si lanceranno all’esplorazione di territori alla ricerca di risorse e cibo per poi arrivare col susseguirsi del tempo a fondare città, combattere guerre, intrattenere rapporti diplomatici e commerciali con una sessantina di altre culture storicamente esistite, il tutto a seconda delle proprie inclinazioni da leader.

di Piermarco Rosa