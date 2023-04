4 titoli che stanno conquistando i fan dei videogiochi virtuali

Quando si parla di frontiere videoludiche viene subito in mente la realtà virtuale. Tra i visori tecnologicamente più avanzati sul mercato spicca il Sony PlayStation VR2, che in tandem con la console PlayStation 5 è in grado di offrire quanto di meglio si possa giocare oggi – anzitutto dal punto di vista visivo – per garantire un’immersione senza pari: vuoi per la grafica in ultra definizione 4K Hdr fino a 120 frame al secondo, vuoi per il tracciamento oculare in grado rilevare dove il giocatore sta guardando, permettendo col semplice sguardo la selezione di aree dello schermo (come le opzioni nei menu) e un livello di dettaglio ancora migliore delle zone in cui si direziona la visione.

Tra i titoli più spettacolari spicca l’imperdibile “Horizon Call of the Mountain”, che trasformerà l’utente nel protagonista di un’epica avventura fantascientifica, ambientata nella Terra post-apocalittica del Terzo millennio dove i pochi sopravvissuti sono riuniti in gruppi tribali e mostruosi robot zoomorfi sono gli avversari più letali. I paesaggi lussureggianti che si potranno esplorare, con giungle da attraversare e impervie pareti montuose da scalare, lasciano letteralmente a bocca aperta per la ricchezza dei particolari senza eguali per un videogame in realtà virtuale. Fiore all’occhiello è il duello con arco e frecce, da scoccare muovendo le braccia proprio come se si imbracciasse realmente un arco.

Per gli amanti della celeberrima saga cinematografica è da non lasciarsi sfuggire “Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition”, che porta anche su PS VR 2 l’immaginario creato da George Lucas in un’indimenticabile storia dove si vestiranno i panni di un tecnico riparatore di droidi precipitato sul pericoloso pianeta Batuu.

Oltre a incontrare noti personaggi della trilogia iniziale, si intraprenderanno delle emozionanti missioni, viaggiando in altre ere della galassia. In questa Enhanced Edition sono inclusi tutti i contenuti aggiuntivi delle precedenti edizioni, comprese le avventure “Il Tempio dell’Oscurità” (in cui si diventerà un cavaliere Jedi) e “Il giardino sacro” (dove si addestrerà il proprio allievo alle vie della Forza).

Arriva pure su PS VR2 nella sua migliore versione l’eccellente “The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution”, che continua l’avvincente tradizione horror inaugurata dal primo capitolo anch’esso rieditato per l’occasione su PS VR2, permettendo all’utente di tuffarsi nelle atmosfere cariche di tensione del celebre mondo di “The Walking Dead”. Catapultati in una spettrale New Orleans, bisognerà sopravvivere raccogliendo risorse utili e destreggiandosi tra orde di zombie che converrà aggirare per risparmiare munizioni. Dopo aver assemblato il proprio equipaggiamento in rifugi più o meno improvvisati, nei cruenti combattimenti si potranno utilizzare armi e attrezzi di ogni tipo per avere la meglio sui nemici.

Chi predilige le esperienze realistiche andrà matto per “Kayak VR: Mirage”, un impeccabile simulatore di kayak con tanto di minicorso iniziale in piscina per imparare i rudimenti del movimento tramite pagaia doppia. Acquisita la necessaria confidenza, ci si potrà cimentare nell’esplorazione di meravigliosi scenari (tra la Costa Rica e l’Antartide, la Norvegia e i canyon australiani), decidendo se godersi il paesaggio o lanciarsi in adrenaliniche gare a tempo che faranno – letteralmente – sudare non poco. La fedeltà della riproduzione dell’acqua con le sue dinamiche fisiche ha dell’incredibile e gli stupendi paesaggi naturali in cui ci si muoverà saranno il contesto perfetto di questa meravigliosa esperienza.

Di Piermarco Rosa