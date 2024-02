I silenzi di Federica Brignone su Goggia e Olimpiadi

Festival di Sanremo, Federica Brignone: il mancato saluto alla collega-rivale Sofia Goggia e la mancata citazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non sono semplici “errori”

Non riusciamo proprio a capire cosa sia accaduto ieri sera, durante l’ospitata di Federica Brignone al Festival di Sanremo. Il mancato saluto alla collega-rivale Sofia Goggia, infortunatasi appena 24 ore prima gravemente in allenamento e la mancata citazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non sono solo un errore.

Per essere più precisi, non conviene derubricarli a errori: sono mancanze gravi, cui qualcuno avrebbe dovuto porre rimedio per salvaguardare l’immagine non solo di una delle più importanti atlete del nostro sci, ma dello stesso movimento olimpico italiano. Perché, andata com’è andata, la presenza della Brignone sul palco dell’Ariston si è tramutata in una di quelle classiche passerelle del tutto inutili (ci duole profondamente dirlo, da appassionati e grandi ammiratori di questa atleta che tanto ha dato al Paese), in cui si “sfrutta“ il nome e si sfruttano le vittorie per una parentesi in scaletta.

Irrispettoso per l’atleta e lo sport in generale, sostanzialmente inutile. Visto quanto accaduto ieri, Jannik Sinner ha fatto strabene a tenersi alla larga dal Festival. La Brignone in primis o chiunque la segue e ne curi gli interessi avrebbe dovuto pretendere – sottolineiamo pretendere – la possibilità di completare quanto previsto.

Perché se sul gobbo c’era il saluto a Sofia Goggia e il richiamo alle Olimpiadi e per qualsiasi motivo si finisce lunghi rinunciarvi comporta un danno di immagine non tollerabile. Oltre che il dare il via a una serie di interpretazioni maliziose e sospetti, che purtroppo lo storico dei rapporti fra le due campionesse non aiuta certo a sminuire.

Non basta prendersela, dall’entourage della Brignone, con “i tempi della Tv“. Sei Federica Brignone! Puoi chiedere e ottenere ciò che è giusto in quel momento, perché ne va della tua faccia e anche dell’immagine che diamo di una delle discipline più in vista in questo momento.

Incomprensibile, da qualsiasi punto di osservazione la si guardi.

di Fulvio Giuliani