Il Tre: “Sognavo di salire sul palco e dimostrare cosa so fare”

Il Tre, poco prima della finale del Festival di Sanremo, ci racconta le sue emozioni: la passione per la musica, la gioia di essere nella Top 5 della terza serata e tanto altro

Delle canzoni in gara, quelle di Irama e Geolier sono tra le sue preferite. Presente tra le Top five nella terza serata del Festival di Sanremo con “Fragili”, Il Tre ci racconta uno dei momenti più belli vissuti in gara e le emozioni che sta vivendo prima dell’attesissima finale di stasera: “Spero che al pubblico arrivi che non ho costruito nessun personaggio, sono così come mi vedete”.

Per lui Sanremo non è un sogno ma un obiettivo.

Intervista a cura di Claudia Burgio