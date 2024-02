John Travolta e Sanremo: 200mila euro di imbarazzo

È stato decretato come il peggior momento della seconda puntata di Sanremo2024 (e forse più) dal pubblico e dalla stampa il siparietto tra Amadeus, Fiorello e la star John Travolta, piegatasi da “Pulp Fiction” al “Ballo del Qua Qua” in mondovisione.

Fortunatamente non lo rivedremo mai più. Il motivo? Lo stesso John Travolta non ha firmato la liberatoria per l’utilizzo di quelle immagini poiché, a quanto si apprende, non sapeva che sarebbe stato coinvolto in quel siparietto giudicato dallo stesso Fiorello”una delle gag più terrificanti della storia”.