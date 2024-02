Mr Rain: “Sono tornato a Sanremo per omaggiare chi si è confidato con me”

Che ogni edizione di Sanremo sia diversa ed unica ce lo ha raccontato molto bene Mr Rain, poche ore prima della finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo

Che ogni edizione di Sanremo sia diversa ed unica ce lo ha raccontato molto bene Mr Rain, che per il secondo anno consecutivo torna al festival della musica italiana, rivelando di essere ancora più emozionato rispetto all’edizione precedente.

Nel 2023 con la sua canzone “Supereroi” era entrato nel cuore di tutti, un legame profondo che persiste ancora oggi: “L’unico motivo per cui sono tornato a Sanremo è per le tante persone che dopo” Supereroi” si sono aperte con me – racconta – confidandomi pezzi importanti della loro vita”.

È così che con “Due altalene” il cerchio si chiude.

