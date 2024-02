Sanremo 2024, conferenza stampa della terza serata. L’ordine dei cantanti in gara. Polemica su Travolta

Co-conduttrice della serata Teresa Mannino. Ospite Russel Crowe, Sabrina Ferilli, Eros Ramazzotti e Gianni Morandi. Polemica sulla scarpe di Travolta

I dati Auditel della seconda serata hanno segnato 11 milioni di utenti. Confrontato con pari dato dello scorso anno è in crescita. 700k dispositivi connessi, picco di share 70.1% in occasione del premio carriera a Gaetano Castelli.

Il commento del direttore Prime Time Marcello Ciannamea: “Tutti questi dati ci dicono che il festival sta andando molto bene e conferma il dato positivo prima serata. C’è una fruizione sempre crescente in digitale, sia attraverso video on demand su Rai Play. Il Festival è sempre più giovane: 80% share su 15/24 anni”.

Questa sera si esibiscono gli altri 15 cantanti. A votarli ci sarà ancora una vola la giuria della radio e la giuria del televoto. In apertura ci sarà il coro dell’Arena di Verona che seguirà il “Va’ pensiero”. Ci sarà Eros Ramazzotti con i 40 anni di “Terra Promessa”, Russel Crowe che si esibirà con la sua Blues Band. La nostra amica Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo.

Paolo Jannacci e Stefano Massoni porteranno sul palco un dialogo in musica che parlerà delle morti sul lavoro. Sul palco Suzuki Paola e Chiara. Chiusura per l’1.30.

Teresa Mannino: “Sono felice e non vedo l’ora di salire su quel palco. Ringrazio tantissimo Amadeus. Negli anni passati mi era venuto in mente di venire qua, ma poi mi era finito. Si era sopito: faccio altro. Quando non ci ho pensato più mi ha chiamato Ama. Ora che sono nella macchina è molto divertente. Il fatto di essere dentro una cosa che quando ero bambina guardavo mi rende felice”.

Amadeus: “Dire che sono felicissimo è poco. Il 60% in una seconda serata non era mai successo se non lo scorso anno. Non abituiamoci: se riesci a metter il 5 davanti hai fatto un Festival clamoroso. Giovanni allevi uno dei momenti più grandi della storia del Festival. Non smetterò mai di ringraziare la musica perché il 60% l’han fatto i cantanti”.

Su John Travolta: “Era stato avvisato di tutto e aveva condiviso. Nessuna sorpresa, nessun tranello. Sul momento non ha più gradito, pensavamo potesse funzionare 10. Fu lui a contattarmi dicendo che era qui vicino e che aveva piacere a venire qui al Festival di Sanremo. Gli abbiamo detto che avremmo voluto giocare con lui, gli autori glielo hanno raccontato per filo e per segno”.

Sulle scarpe: “Abbiamo commesso un errore nel non oscurare il marchio, ma non era voluto. Sull’inquadratura ballando si riprendono le scarpe”.

Sull’idea di far presentare i cantanti Amadeus ha raccontato: “Quando ho pensato a un cambio di regolamento ho sempre pensato che avrei potuto assumermi un rischio. Ma i cantanti non devono venire a teatro pensando che questo possa stroncargli la carriera. Quest’anno ho voluto far partire i cantanti tutti alla pari e volevo dare la top five senza che nessuno degli altri sapesse dove si trova. L’aver messo i cantanti che presentano i colleghi non sapevo come sarebbe stata accolta. Ma loro erano tutti felicissimi”.

Sui trattori Casinelli chiarisce: “Voi avete scritto la notizia che sarebbero tutti d’accordo tra loro. Noi come organizzazione abbiamo ricevuto diverse email in cui alcuni sostengono di non si riconoscersi nei 4 che avete avvicinato voi. Quella decisione maturata da noi – quella del comunicato – è stata presa anche in accordo con la prefettura. La Rai porterà a conoscenza tutte le richieste e le difficoltà. Il comunicato ci verrà dato ma non sappiamo da chi. Abbiamo 200 email di persone che dicono che vogliono venire”.

L’ordine d’uscita dei cantanti in gara:

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presentato da Alfa

Bnkr44 presentati da Fred De Palma

Santi Francesi presentati da Clara

Mr Rain presentato da Il Volo

Rose Villain presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri presentati da Big Mama

Angelina Mango presentata da Irama

Diodato presentato da The Kolors

Ghali presentato da Mahmood

Negramaro presentati da Emma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentato da Renga e Nek

La Sad presentati da Geolier

di Federico Arduini