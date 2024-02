Sanremo 2024, la conferenza stampa della finale. Amadeus: “Fischi a Geolier ingiusti”

Co-conduttore Fiorello, ospiti Roberto Bolle, Luca Argentero e Claudio Gioè. Ordine di uscita dei cantanti

Sanremo 2024 batte sé stesso e segna numeri stellari sfiorando ieri, in onda con la quarta serata dedicata ai duetti, ha complessivamente il 68% di share (67,8%) e i 12 milioni di telespettatori (11 milioni 893 mila).

Ad Roberto Sergio: “Un Festival entrato di fatto nella storia, una delle migliori pagine della televisione di sempre e la dimostrazione che riesce a parlare a tutti ed essere un vero servizio pubblico”.

Direttore Prime Time Ciannamea: “Oltre l’85% di share tra i 15 e 24 anni”.

Targa ricordo a un fotoreporter 45 anni al Festival di Sanremo a Maurizio D’Avanzo.

Nella finale si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. In apertura ci sarà la banda dell’Esercito Italiano con “L’inno di Mameli”. Nella prima parte a votare sarà solo il Televoto. Dopo la comunicazione della classifica complessiva provvisoria fino al sesto posto, dopo la quale si azzereranno i voti. A quel punto, le tre giurie Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web voteranno nuovamente solo tra i 5 rimasti ai primi posti, scegliendo il vincitore. Verranno assegnati anche il Premio Della Critica “Mia Martini”, il premio sala stampa Lucio Dalla, il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Fine intorno alle 2.30

Ospite la cantante Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni di “Non ho l’età”, ma anche Roberto Bolle e ancora gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè. In Piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua ritornerà sulla nave Costa.

Roberto Bolle: “Una grandissima emozione tornare al Festival. Quando Ama mi ha chiamato per venire a questa edizione sono stato molto felice. C’era un piccolo problema però: questa settimana è stata importantissima. Ieri sera ho avuto lo spettacolo più importante della mia stagione artistica. Ero a Londra a ballare alla Royal Opera House, celebrato per i 25 anni come artista ospite. Non ho dormito nulla ma non potevo dire di no. Questo è un palcoscenico straordinario, per me che ho sempre creduto nell’importanza di portare la danza ad un pubblico più grande possibile. Questa era l’edizione da non mancare”.

Fiorello: “Sono spronato a fare ancora meglio. Proverò a dare il massimo senza esagerare, proverò a contenermi perché la serata è lunga. Ieri dovevo travestirmi da Manuel per quello ero all’Ariston in apertura. Questa sera presenterò anche ed è la cosa che mi emozionerà di più perché non l’ho mai fatto. Sembra facile ma non lo è”.

Amadeus: “Uno dei miei più grandi motivi d’orgoglio da quando mi avevano chiesto di fare il primo Sanremo era portare una mia identità”.

Su i fischi a Geolier: “Mi è dispiaciuto molto. Geolier è un talento, se è risultato primo è stato votato. Ci sta che nella storia del Festival l’Ariston rumoreggiasse. Il disappunto ci sta, ma i fischi per un ragazzo di poco più di venti anni sono ingiusti. Con i suoi amici ha costruito bene la performance, c’erano tanti mondi. Sono sempre dell’idea che le persone non vadano fischiate perché non ha fatto altro che il suo mestiere e va rispettato il pensiero di chi lo vota. Non ho letto mai un commento, sotto i post sui social. Mai. Fa parte del meccanismo dei social. Ora c’è la fazione di quelli contro Napoli, di quelli a favore di Napoli: ma Geolier se ne deve fregare, deve andare avanti. A me ha fatto male vedere la gente andare via. Si tratta di una forma di rispetto restare, cerchiamo d’avere rispetto di tutti”. “Noi italiani quando ci uniamo siamo unici. Ma appena tocchi certe note velocemente siamo uno contro l’altro. Davvero un peccato, perché la musica è di tutti. Molti di quelli che hanno insultato Geolier avranno a casa un figlio o un nipote che magari erano contenti… non si deve esser i nemici di qualcuno. Io devo fare qualcosa per aggregare, poi chi vuole sposare questa cosa mi aiuta se non so cosa fare. Mi spiace per coloro che hanno votato e sembra che abbiano fatto chissà che cosa” ha concluso.

“Le votazioni sono certificate da un notaio e c’è un rappresentate dell’Agicom che controlla e non è stata rivelata alcuna anomalia”.

La sala dell’Ariston che si alza e se na va non è degna di Sanremo.

L’ordine di uscita dei cantanti in gara

Renga e Nek

Big Mama

Gazzelle

Dargen D’Amico

Il Volo

Loredana Bertè

Negramaro

Mahmood

Santi Francesi

Diodato

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Alfa

Irama

Ghali

Annalisa

Angelina Mango

Geolier

Emma

Il Tre

Ricchi e Poveri

The Kolors

Maninni

La Sad

Mr Rain

Fred De Palma

Sangiovanni

Clara

Bnkr44

Rose Villain

di Federico Arduini