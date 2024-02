Sanremo 2024, Mahmood con “Tuta gold” brano italiano più stremmato al mondo

Mahmood racconta il suo ritorno all’Ariston e la nascita di “Tuta gold”, brano italiano più stremmato al mondo

Da Sanremo – Con “Tuta gold” brano italiano più stremmato nel mondo, con oltre 5 milioni, Mahmood si conferma uno degli artisti più amati del panorama italiano.

“Sono molto felice” – ha raccontato in conferenza stampa – “Quanto torni per la terza volta a Sanremo ti dici: finiranno per odiarmi. Ma sono molto contento di aver scelto “Tuta Gold” perché rappresenta il nucleo di “Nei letti degli altri”. L’ho scritta in Sardegna in un Airbnb usato come studio. Un pò un viaggio tra passato, presente e futuro. Ero andato in un festival fuori Berlino e a mezzanotte stavamo fumando fuori da una tenda. Lì ho iniziato a scrivere la strofa e da cui ho ripercorso momenti del mio passato. Penso di esser molto evoluto negli ultimi anni”. Certe cose però non cambiano mai sul palco: “Ci sono cose che purtroppo o per fortuna non sono mai cambiate: 5 minuti prima di salire sul palco inizio a tremare. Avevo un’ansia che mi è salita il doppio la prima sera. Ma se non ci fosse l’adrenalina qualcosa non andrebbe”.

“Un mese fa ho chiamato il mio manager perché ero in ansia: pensa se fra qualche anno tutto finisce. Un giorno finirò a fare il dentista… ma la sera tornerei a casa e mi metterei comunque a scrivere di base. Ci sono degli orari e regole ma sto facendo il lavoro che volevo fare” ha raccontato.

E sul valore della musica e la sua forza di lanciare messaggi: “La musica fa tanto, ma serve anche tanto altro. Ma non è che la musica non basti, serve. Serve sempre perchè a volta ci sia spetta tanto dagli artisti. Il miglior modo a volte di esprime il mio pensiero sono le canzoni: Una canzone può esser più larga di un’oceano”.

di Federico Arduini