Sanremo 2024 seconda serata

Si è alzato il sipario sulla seconda serata della 74esima edizione di Sanremo 2024, con la co-conduzione di Giorgia e tantissimi ospiti

È iniziata la seconda puntata del Festival di Sanremo: Amadeus ha emesso i codici del televoto con i quali il pubblico potrà esprime le proprie preferenze dalla seconda alla quinta serata del Festival, attraverso due canali: mandando un sms al numero 475.475.1 o chiamando il numero fisso 894.001.

Arriva sul palco Giorgia, in un abito maschile incantevole firmato da Dior, aprendo con una delle sue canzoni più celebri, “E poi” presentata a Sanremo trenta anni fa, nel 1994. È subito standing ovation con tanto di torta per festeggiare l’incredibile traguardo. “Se penso a quel momento del 1994 ricordo l’emozione. Sono tante le cose che ho imparate da quel momento”.

Dargen D’Amico, presentato da Diodato, è tornato a parlare del suo discorso di ieri: “Quando sono tornato a casa ho cominciato a leggere qualcosa e mi sono preoccupato quando ho visto che il mio era un messaggio politico. Io non volevo essere politico: in vita mia ho fatto tante cazzate, peccati anche gravi, ma non ho mia pensato di avvicinarmi alla politica. Ero guidato dall’amore e dalla sensazione che sono sempre più le cose che abbiamo in comune e su quello mi vorrei concentrare”.

Un piccolo amarcord sulle musicassette che appartengono alla nostra storia e alla nostra memoria. Giorgia ricorda lo slogan, “Più piccole di un pacchetto di sigarette”, che permisero alla musica di essere fruibile e portabile. I due scherzano: “Forse siamo proprio dei boomer“.