Sanremo 2024 va forte sullo streaming

Dopo la seconda serata Geolier svetta su Spotify, seguito da Annalisa e Mahmood. Lo streaming detta un’altra classifica

Dopo la seconda serata del Festival il televoto e la giuria delle radio hanno sparigliato le carte in gioco, stabilendo una nuova top five provvisoria guidata da ‘I p’ me, tu p’ te’, al secondo Irama con ‘Tu no’, al terzo Annalisa con ‘Sinceramente’, al quarto Loredana Bertè con ‘Pazza’, al quinto Mahmood con ‘Tuta Gold’.

Ma come sappiamo ormai da tempo, c’è un’altra gara altrettanto importante che viaggia parallela a quella all’Ariston: lo streaming. In un mondo sempre più digitale, con la musica che guida da tempo questa trasformazione, è importante tener traccia anche di questo fattore che determinerà inevitabilmente il successo delle canzoni, al di là di quello che sarà il piazzamento in gara.

Ad ora la classifica Spotify vede nei primi 5 posti:

Geolier – “I p’me tu p’ te” Annalisa – “Sinceramente” Mahmood – “Tuta gold” Angelina Mango – “La noia” Irama – “Tu no”

Queste le classifiche delle varie piattaforme di streaming dopo la prima serata

Spotify

1 Sinceramente – Annalisa

2 I p’ me, Tu p’ te – Geolier

3 La noia – Angelina Mango

4 Fino a qui – Alessandra Amoroso

5 Tuta Gold – Mahmood

iTunes

1 Sinceramente – Annalisa

2 Fino a qui – Alessandra Amoroso

3 Pazza – Loredana Bertè

4 Tu no – Irama

5 Apnea – Emma

Amazon

1 Sinceramente – Annalisa

2 La noia – Angelina Mango

3 Pazza – Loredana Bertè

4 Tuta Gold – Mahmood

5 I p’ me, Tu p’ te – Geolier