Cristicchi: “Per me la vera star di questo Festival è mia madre” – IL VIDEO

Le dichiarazioni dell’artista in diretta dalla conferenza stampa della 75esima edizione del Festival di Sanremo

Simone Cristicchi non ha dubbi, per lui, la star di questo Festival è sua madre Luciana, a cui ha dedicato l’emozionante brano “Quando sarai piccola”.

“Mi piace pensare che tra milioni di italiani davanti a quella televisione, nel quartiere di Quarto Miglio a Roma, c’è una televisione accesa e davanti c’è la vera star per me di questo Festival, mia madre”, così l’artista in conferenza stampa a Sanremo.



Di Ilaria Cuzzolin