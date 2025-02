“Del Papa non sapeva nessuno, nemmeno mia moglie”. La sorpresa di Carlo Conti anche alla RAI. Le polemiche del giorno dopo dietro al video: il Papa non sapeva?

Carlo Conti racconta i retroscena dietro al videomessaggio del Papa intervenuto ieri durante la prima del Festival con grande sorpresa di tutti. Dirigenza RAI compresa. Com’è riuscito a strappare il sì del Santo Padre. Eppure oggi c’è chi dice che il Papa non ne sapesse nulla

Esordisce dicendo di non voler fare paragoni Carlo Conti a commento degli ottimi ascolti di ieri che hanno superato i dati dello scorso anno registrati nella prima serata da Amadeus. E ci sta, non sarebbe elegante.

Non si trattiene però dal raccontare i retroscena che gli hanno permesso di portare in tv il Papa che, ieri sera, ha parlato a margine dell’esibizione inno alla pace delle cantanti Noa e Mira Awad, la prima israeliana, la seconda palestinese.

“Avevo presentato, a fine maggio, un evento (‘sponsorizzato’ dal Vaticano ndr) allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della giornata mondiale per i bambini. Papa Bergoglio disse allora ‘se un giorno potrò sdebitarmi, fatemi sapere come’. Mamma mi diceva sempre che tentar non nuoce – spiega il conduttore – allora mi sono detto perché non provare? La lettera finisce infatti proprio così: “tentar non nuoce”. Il 12 gennaio, appena saputo che Noa e Mira avrebbero cantato all’Ariston, ho scritto al Santo Padre. Gli ho fatto recapitare una mia lettera e qualche giorno dopo mi è arrivata una sua risposta positiva, fino a quando sabato primo febbraio è giunto il video. E’ dal primo febbraio che tengo con me questo segreto che ho svelato in regia solo il giorno prima della diretta. Immaginate la sorpresa della dirigenza RAI”.

Eppure il giorno dopo, i più maligni dicono che il videomessaggio del Papa fosse destinato ad altri e fosse in qualche modo riciclato. Addirittura è stato detto che il Papa non sapesse nulla e che oggi sia su tutte le furie. Tanto più che il Papa negli ultimi tempi sta attraversando un periodo complicate dal punto di vista della salute.

Secondo il sito Dagospia il video sarebbe stato registrato a maggio in altre occasioni.

Bugie e polemiche che Conti rispedisce dritte al mittente: “Siamo proprio alla fantascienza. E’ chiaro che davanti a un evento del genere, ti vuoi far vedere, attirare l’attenzione provando a fare un’invasione di campo, per usare un termine calcistico. Se si smettesse però di riprendere l’invasione di campo, nessuno più farebbe questo tipo di azioni. Poi oh…ognuno fa il proprio mestiere” conclude Conti provando a buttare acqua sul fuoco. Il riferimento, evidentemente, è a certa stampa che dà adito ad alcuni rumors e li fa passare come se fossero veri solo per dare scandalo.

Le polemiche hanno sempre fatto parte della kermesse canora ma c’è un limite a tutto.