La musica napoletana e Sanremo, un amore senza tempo – IL VIDEO

Da sempre la musica napoletana è stata protagonista del Festival. E sono anche tanti i napoletani che si aggirano per le vie di Sanremo per sostenere i loro beniamini. Annalucia Bonavolta è un’impresaria di cantanti napoletani e neomelodici – come fu il padre – che della musica ha fatto il proprio lavoro e passione.

Tra gli artisti partenopei in gara Massimo Ranieri e Rocco Hunt mentre Edoardo Bennato, giovedì sera ospite con la sua indimenticabile “Sono solo canzonette”.

di Ilaria Cuzzolin ed Eleonora Di Benedetto