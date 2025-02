Le pagelle della seconda serata: Elodie buon per TikTok, Corsi diamante grezzo

È tempo di dare i numeri (pardon, i voti) per la seconda attesissima serata di Sanremo 2025

Alex Wyse 7

Un inno alla libertà da parte di un ragazzo – già scafato – di cui sentiremo parlare a lungo



Vale Lp e Lil Jolie 5,5

Un inno all’amore libero che non lascia il segno nonostante la penna di Madame



Maria Tomba 4

Neanche la mise originale può salvare una canzone così disastrosa e respingente



Settembre 6

Ha una voce degna di nota, ma la canzone non la valorizza. Ma il ragazzo si farà

Rocco Hunt 6,5

“Mille vote ancora” segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico tra pop e anima partenopea: un brano maturo, che guadagna consensi ascolto dopo ascolto



Elodie 4,5

Anche in questo Festival si parlerà più delle sue parole sulla Meloni che per la sua musica: brano buono per TikTok, nulla più



Lucio Corsi 7,5

Ha la purezza di un diamante grezzo, è lapalissiano. Un brano sincero e ammaliante che merita la top five