Le pagelle della terza serata: la sorpresa di Brunori Sas tocco da fuoriclasse; Clara padrona del palco Ariston

È tempo di dare i numeri (pardon, i voti) per la terza serata del Festival di Sanremo 2025

Clara 6,5

Il brano cresce ascolto dopo ascolto, lei padrona del palco come non mai



Brunori Sas 8

Un meraviglioso regalo alla figlia con il tocco del fuoriclasse della penna



Sarah Toscano 6,5

Echi di Annalisa, ma ha la stoffa e le qualità per archiviare i paragoni



Massimo Ranieri 6

Una leggenda vivente che conquista il palco nonostante il brano piuttosto dimenticabile



Joan Thiele 6

Ritornello facile, ma il brano è il più cinematografico del Festival