Pagelle prima serata: Giorgia e Cristicchi top, Marcella Bella flop

Le pagelle e tutti i voti della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Giorgia e Cristicchi incantano

È tempo di dare i numeri (pardon, i voti) per la prima attesissima serata di Sanremo 2025. Dal trio di concorrenti, ai cantanti in gara, fino a Jovanotti e addirittura il Papa, una serata ricchissima, con tanta musica e zero polemiche.

Gaia 6

Tutto fila, ma non graffia, non incide. Vedremo nelle prossime serate

Gabbani 6 1/2

Pezzo orchestrale, d’ampio respiro.

Cori, incedere e special in pieno stile di Gabbani

Rkomi 6

Pezzo martellante, ma niente di più? Vedremo se crescerà

Noemi 7

Orchestra, voce e potenza. Pezzo scritto da tre penne giovani ma che pare costruito ad hoc per lei

Vedremo

Irama 6 1/2

Giusto qualche effetto sulla voce. Giusto qualcuno.

Coma_Cose 6 1/2

“Mi fa un kg di ‘Tormentone’?”

“Senta ho fatto 40: che faccio, lascio?”

Ecco, più o meno. Con un pizzico di mood cartoon

Simone Cristicchi 8 1/2

Pezzo mastodontico. Qualche imprecisione vocale dettata dall’emozione, ma in una serata di effetti a kg è una manna dal cielo. Emozionante

Marcella Bella 5

Girl power, ma il pezzo non fila.

Achille Lauro 7

Bel pezzo, e quel solo di sax che ti prende in contropiede…

Giorgia 8

Un pezzo cucitole addosso come un abito sartoriale che nella modernità sa proiettare un pizzico di old school r’n’b. E che dire della voce?

Willie Peyote 6 1/2

In mezzo a tanti pezzi leggeri, qualcuno canta di qualcosa di scomodo

Rose Villain 7

L’urban che incontra l’orchestra. Il vecchio Festival è un ricordo.

Pezzo centrato. Lei canta, si diverte

Olly 6 1/2

Una chitarra? Allora si può… ragazzo giovane, ma un motivo c’è se riempie ogni concerto che fa.

Potrebbe togliersi soddisfazioni inaspettate. Monitoriamo

Elodie 7 –

Non immediato, la canzone però è fortissima. Archi da disco music. Eleganza

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento 6

Un trio da classifica, ma il brano non gira come avrebbe dovuto. Crescerà?



Massimo Ranieri 6 1/2

Classe e voce per un pezzo old school



Tony Effe 6

Infine eccolo giungere il tanto chiacchierato Tony Effe su quel palco. E lo fa con un pezzo che strizza l’occhio alla tradizione romana. Veste inedita, interessante?

Serena Brancale 6 1/2

Energia a palate, classe e voce. Ma sopratutto, qualcosa di diverso



Brunori Sas 7

Cantautore e si sente, per un brano che sa emozionare

Modà 6

Voce ed emozione per una ballad in pieno stile Modà

Clara 6

Più a suo agio che in passato, sul pezzo, ma la canzone non sembra girare. Vedremo con gli ascolti…

Lucio Corsi 7 1/2

Artista di pregevole fattura, finalmente su un palco che possa farlo conoscere a tutti. P.s. Chitarre elettriche?! Ma siamo matti?

Fedez 6

Il brano funziona e vediamo se crescerà con gli ascolti. Un pezzo che sembra anche portare più di qualcosa di autobiografico. Ma, poi, le lenti… perché?

Bresh 6

Pezzo da Bresh, ha anche qualcosa di diverso dallo spartito della serata. Ma non spicca

Sarah Toscano 6 –

L’emozione è forte, ma tiene il palco. Il problema è che la canzone è insipida



Joan Thiele



Rocco Hunt



Francesca Michielin 6 1/2

Brano che ha qualcosa di



The Kolors 6

Ennesimo tormentone, anche se sembra funzionare meno dell'ultima volta. Sanno quello che vogliono, indubbiamente…







Jovanotti 9

Esplosivo. Bagno di folla e canta tutto l’Ariston. Ma anche emozionante con Dardust al piano

Messaggio di pace S.V.

Il Papa e due artiste sul palco. Se le canzoni non sono politiche e non si espongono, lo fa direttamente l’Ariston.

“Un vero accordo di pace”…

Carlo Conti 6

Corre, tiene il punto e non si distrae.

Abbottonato, anche troppo.

Gerry Scotti 8

Pronti via e fa già capire che vuole godersela. Travolgente. Ruba la giacca a Irama, prende in giro rkomi e via così

Antonella Clerici 5 1/2

In una serata che ha visto brillare Scotti, lei è stata un po’ più in ombra.



Tecnici audio 4

Spiace, ma quei 20 secondi di silenzio…..