Sanremo 2025: al via la serata cover. Benigni ospite d’onore, Geppi Cucciari e Mahmood co-conduttori

Carlo Conti e Roberto Benigni sul palco dell’Ariston. Aprono i duetti per la serata cover Rose Villain e Chiello. Al via il televoto

Un inizio scoppiettante quello della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti e Roberto Benigni ospite d’onore sul palco dell’Ariston. Mercoledì 19 marzo il noto attore, già premio Oscar, tornerà su Rai1 con lo spettacolo “Il sogno”:



“Carlo, non potevi farmi regalo più grande – ha dichiarato Benigni – ‘Il sogno’ sarà un evento pieno di stupore. Ci metterò tutta la mia energia, si parlerà di quello che accade nelle nostre vite e nel mondo e parlerà soprattutto di sogni. Io sono un grande sognatore e sogneremo tutti insieme. Che Dio vi benedica”. Il premio Oscar ha poi ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando l’orgoglio di essere rappresentati come Nazione da un presidente come lui.



“Ho finalmente realizzato il mio sogno”, ha dichiarato Carlo Conti, felicissimo di aver calcato il palco dell’Ariston con Roberto Benigni.



Intanto, al via il televoto e con il primo pezzo della serata cover con Rose Villain e Chiello con “Fiori di rosa e fiori di pesco”, il celebre pezzo di Lucio Battisti.

Si continua con Mahmood co-conduttore, elegantissimo ed evidentemente emozionato, che lancia il secondo pezzo con i Modà insieme a Francesco Renga sulle note di “Angelo”.

La prima donna a calcare il palco dell’Ariston come co-conduttrice è Geppi Cucciari a spiegare, con ironia, il regolamento delle votazioni per le classiche dei cantanti in gara.



Continua la serata cover con Clara e Il Volo con il brano The sound of silence. Brividi. Carlo Conti ricorda poi la vittoria avvenuta dieci anni fa proprio da Il Volo.

Ora è la volta di Tony Effe e Noemi con il pezzo “Tutto il resto è noia” di Franco Califano. I due artisti sono entrambi in gara per il Festival di Sanremo ma hanno duettato insieme per la serata cover, come loro anche Francesca Michielin e Rkomi sulle note di Cesare Cremonini con “La nuova stella di Broadway”.

A grande sorpresa Topo Gigio per la prima volta a Sanremo, duetta sul palco dell’Ariston insieme a Lucio Corsi con l’iconico brano “Nel blu dipinto dipinto di blu”.

A scaldare i cuori per questa super serata ci pensano Serena Brancale e Alessandra Amoroso con il pezzo di Alicia Keys “If I ain’t got you”.

Dopo due vittorie e una co-conduzione, Arisa torna sul palco dell’Ariston insieme ad Irama con il romanticissimo pezzo “Say something” degli A Great Big World con Christina Aguilera. Scopriamo dunque testo e significato del brano.

Cambio di musica con Gaia e Toquinho con la suggestiva cover “La voglia, la pazzia” e all’Ariston è tempo di danza. Si continua con i The Kolors e Sal Da Vinci che cantano “Rossetto e caffè”. Poi Benji e Fede.

Ancora un’altra bellissima canzone d’amore con Marcella Bella che canta “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, accompagnata dai Twin Violins.