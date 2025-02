Sanremo 2025, Conti scherza sugli ascolti record: “Chiudiamolo qui”

In diretta dalla conferenza stampa in direzione finale di Sanremo 2025

Sono stati 13 milioni 575 mila, con uno share del per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la quarta serata del 75° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.15 alle 23.29, è stata seguita da 16 milioni 700 mila persone con il 69.2 di share. La seconda, dalle 23.35 all’1.29, da 9 milioni 900 mila spettatori, pari al 74.1 per cento. Sanremo Start, dalle 20.42 alle 21.09, ha avuto un ascolto di 13 milioni 500 mila con uno share del 56 per cento. Il picco di ascolto alle 21.57 con 18 milioni, quella di share all’1.24 con il 76.1 per cento. Il quarto appuntamento con il Dopofestival, dall’1.29 all’1.59 è stato visto da 3 milioni e 300 mila telespettatori con il 62 di share. Il Prima Festival, dalle 20.32 alle 21.41, ha avuto un ascolto di 9 milioni 800 mila, con il 45 di share.

Marcello Ciannamea “Il miglior risultato d’ascolto dal 1997. La media delle 3 serate è del 65.4% share. Ed è un Festival giovane: tutte le classe di età registrano risultati di share superiori alla media di ieri. Picco di Share all’1.24 quando Conti annuncia i vincitori della serata cover. I dati di ieri sera sono numeri che superano persino la finale dello scorso anno”. Quando il direttore del Prime Time Rai lo sottolinea, Conti reagisce ironico: “Allora stasera non lo facciamo, si va via”.

“Avevo un mito della mia infanzia come Topo Gigio e un mito della mia giovinezza come Benigni, quindi ho coronato due sogni. Stasera non vedo l’ora di scoprire insieme a voi il verdetto finale, credo molto poco prevedibile. Lo scopriremo insieme”. Poi scherza sul suo rispetto puntualissimo degli orari delle scalette: “Mi scuso per i due minuti di ritardo di ieri sera sulla scaletta ma abbiamo dovuto fare due volte e mezzo ‘Creuza de ma’. Non amo i fronzoli, non mi piace la fuffa. Vado al sodo”, conclude.

“Più che emozionata, sono felice di essere all’Ariston”. Così Alessia Marcuzzi, co-conduttrice stasera della finale insieme ad Alessandro Cattelan, al fianco di Carlo Conti. “Il mio modo di parlare è molto veloce, quindi Carlo sarà felice – ironizza la conduttrice romana, alludendo alla precisione chirurgica di Conti sui tempi della scaletta. “Dopo due anni al freddo e al gelo, finalmente Carlo mi ha messo al riparo”, riferendosi al dopofestival dello scorso anno di cui è stata ospite con Fiorello nel glass fuori dall’Ariston. “Questo Sanremo è un regalo che mi ha fatto Carlo, sarò al servizio, per aiutarvi, per celebrare un momento meraviglioso”.