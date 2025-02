Sanremo 2025, Conti su Fedez: “Non è indagato” – Il Video

Boom di ascolti per la seconda serata di Sanremo 2025. Secondo la total audience rilasciata da Auditel gli spettatori sono stati 11.700.000 con uno share del 64,5%. Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all’anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l’ascolto medio della seconda serata, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 10.361.000 spettatori con il 60.1% di share. Nel 2023 l’ascolto medio della seconda serata del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 10.545.000 spettatori con il 62,3% di share, nel 2022 di 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share, nel 2021 di 7.585.000 spettatori con il 42.1% di share, nel 2020 di 9.693.000 spettatori co il 53.3% di share.

“Sono moderatamente felice perché come ho sempre detto non mi sarei abbattuto con risultati non clamorosi e non mi esalterò troppo con risultati così meravigliosi. Si pedala col sorriso sulle labbra, così è più bello, ma si continua a pedalare”. Così ha commentato Carlo Conti, in collegamento dalla sala nostra sala stampa, ha commentato gli ascolti della seconda serata del festival di Sanremo 2025.

Su Bianca Balti: “Ieri al mio fianco una donna straordinaria, unica, una guerriera. Credo che la presenza di Bianca Baldi valga più di mille monologhi, più di mille altri discorsi sull’argomento e spero che sia stato un grosso esempio per tante donne, per tanti uomini che in questo momento stanno lottando contro le malattie”.

Carlo Conti ha anche risposto in merito all’inchiesta “doppia curva” e alle intercettazioni uscite sulla stampa, tra il capo degli ultras del Milan, Luca Lucci e i due rapper, Emis Killa e Fedez: “Sono un garantista per qualsiasi tipo di processo. Per me esiste ed è fondamentale la presunzione di innocenza. Dopodiché se uno riceve un avviso di garanzia o viene indagato – come è successo a Emis Killa che ha preso l’intelligentissima decisione di ritirarsi – sono scelte personali”.

“Sono scelte personali” ha detto il direttore artistico che ha ribadito: “Per quanto mi riguarda l’incarico che mi è stato dato dall’azienda è quello di scegliere delle canzoni, di scegliere dei brani rappresentativi del mondo musicale e ho fatto questo lavoro”.

E sull’inchiesta di Striscia la notizia che ha documentato che ha documentato i punti deboli del sistema di sicurezza del Festival di Sanremo 2025, riuscendo ad entrare nella “zona rossa” con un coltello alla cintura :”Avete fatto come sempre alla grande il vostro lavoro”.

“Sono emozionata e pronta per abbracciarvi tutti stasera”. Queste le parole di Miriam Leone, condivise sui social, che questa sera sarà protagonista al Festival di Sanremo come co-conduttrice. L’attrice condividerà il palco dell’Ariston con Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. “Io sono molto grata a Miss Italia. Nel 2008 le possibilità per una ragazza che volesse provare l’esperienza di farsi in qualche modo notare c’erano meno. Oggi coi social le cose sono cambiate, l’impatto visivo di Miss Italia è diverso, ma dire che Miss Italia debba morire mi sembra eccessivo”. L’attrice sottolinea: “Io sono grata al concorso, a me ha dato grandi cose quindi posso solo dire bene”.

