Sanremo 2025, giorno 1. L’ordine dei cantanti in gara. Conti ricorda commosso la madre

In diretta dalla Sala stampa di Sanremo 2025 le parole dei protagonisti della prima serata del Festival

C’è grande fermento a Sanremo per la prima serata del Festival 2025. Come da tradizione si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima serata e sono stati tanti i temi trattati. Saliranno sul palco dell’Ariston tutti e 29 i cantanti in gara per una serata che sicuramente terminerà a tarda notte, nonostante le rassicurazioni iniziali di Carlo Conti. Il 75° Festival di Sanremo è un momento di lavoro intenso per giornalisti, fotografi e operatori dell’informazione radio, tv e web. In tutto, sono 1487 le persone accreditate tra la Sala Stampa dell’Ariston Roof e la Sala “Lucio Dalla” al Palafiori. E il Festival con i media stranieri viaggia in tutto il mondo, dal Cile all’Australia, portando il racconto della musica italiana.

Dietro il Festival c’è “un grandissimo lavoro che tutte le direzioni Rai stanno facendo. È fondamentale il lavoro del Day Time, del Tg1, che ci ha accompagnato durante questa cavalcata e questo percorso, dell’Approfondimento. Sanremo è un lavoro corale che solo Rai può garantire”. A sottolinearlo nel corso della conferenza stampa della prima serata del festival di Sanremo è Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai.

Carlo Conti ha iniziato il suo intervento con un ricordo e una battuta di spirito: “Volevo abbracciare la famiglia di Virgin Radio per la scomparsa del direttore Alex Benedetti. Inoltre, nasceva 66 anni fa, l’11 febbraio, Topo Gigio. Volevo fargli gli auguri e gli ho mandato 20kg di groviera”.

Conti ha anche commentato una mezza polemica circa la durata delle canzoni in gara: “Per me le canzoni dovrebbero durare due minuti. Ma quando ci sono una o due eccezioni le abbiamo accettati, non siamo così fiscali. Quella di Brunori dura un po’ di più ma tutti erano d’accordo”.

Il direttore artistico ha poi ricordato commosso, con la voce rotta dal pianto, la mamma:”Mi ha cresciuto da solo perché il mio babbo è morto che avevo 18 mesi. Una donna fortissima. Mi ha insegnato due cose: il rispetto e l’onestà. La tavola è sempre stata apparecchiata anche solo per noi due”. Dopo una pausa e riprendendo la parola, Conti riprende la parola con un riflessione sul ruolo di genitori: “Ai figli bisogna dare ali e radici”.

Gli ospiti di stasera sono Nora e Mira Wad, insieme a Jovanotti e le sue batteria. Ci sarà poi un collegamento con il Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo per l’esibizione di Raf.



E dunque la sfilata dei 29 Big seguirà questo ordine:



GAIA

FRANCESCO GABBANI

RKOMI

NOEMI

IRAMA

COMA_COSE

SIMONE CRISTICCHI

MARCELLA BELLA

ACHILLE LAURO

GIORGIA

WILLIE PEYOTE

ROSE VILLAN

OLLY

ELODIE

SHABLO ft. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO

MASSIMO RANIERI

TONY EFFE

SERENA BRANCALE

BRUNORI SAS

MODÀ

CLARA

LUCIO CORSI

FEDEZ

BRESH

SARAH TOSCANO

JOAN THIELE

ROCCO HUNT

FRANCESCA MICHIELIN

THE KOLORS

Durante la prima serata voterà soltanto la giuria della sala stampa, tv e web. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria. Saranno poi rese note soltanto le prime cinque posizioni, in ordine casuale.

Alessandro Cattelan, conduttore del Dopo Festival per Sanremo 2025 che partirà stasera, ha raccontato le sue speranze: “Speranza di creare un momento di commento, cazzeggio e scherzo. Ci troviamo bene, c’è una bella squadra. Voglio ricreare il clima di quelli di Elio, di Savino con la Gialappa e di Fiorello lo scorso anno”. “Non credo che il ‘Dopofestival’ debba essere vissuto come una corte d’accusa, non sarà un tribunale. Capisco che per ciò che è successo recentemente ci si vada ad infilare un po’ in quell’argomento, ma Selvaggia Lucarelli è una persona intelligente che parla di altre mille cose e parlerà anche di quello”. Così Alessandro Cattelan ha risposto alle domande sulle presenze al programma, dopo i rumors secondo cui Fedez, che non ha mai avuto un rapporto sereno con la giornalista, vorrebbe evitare di essere ospite per non parlare delle sue vicende personali.

“Quando l’ho chiamata non avevo idea di chi fossero i cantanti” ha spiegato Cattelan. Che scandisce: “Le polemiche hanno sempre fatto parte di Sanremo. Si tende a dare la colpa a chi li fa, ma se qualcuno vende vuol dire che qualcuno compra. Se da fastidio il gossip basta non seguirlo”.

Il Sindaco Sanremo Alessandro Mager ha raccontato: “Ci siamo finalmente. Ieri sera c’è stato un antipasto eccezionale con il carpet. I fiori di Sanremo hanno avuto il giusto risalto. Questa sera ci sarò anche io, primo festival da sindaco. È l’occasione in cui intendo ringraziare le centinaia di persone che lavorano a creare questa manifestazione. Devo ringraziare l’ufficio turismo del comune di Sanremo e il mio staff di collaboratori”. Sulla vicenda Tar: “Stiamo per presentare il nostro ricorso. Nessun può negare che il connubio comune di Sanremo e Rai abbia consentito al Festival di assurger a livello d’interesse nazionali e internazionali che, viceversa, non avrebbe mai raggiunto. Stiamo per impugnare la sentenza del Tar, chiederemo la sospensiva. Finché la sentenza è efficace, esiste la necessità di aggiudicare la prossima edizione del Festival con evidenza pubblica. Ed è quello che faremo”.

La “Blue Room” di Radio 2 accoglierà gli artisti subito dopo l’esibizione. Sul palco non possono parlare, là decisamente sì. Sulle canzoni controverse, che Radio 2 filtra, la direttrice Simona Sala ha spiegato: “Determinati cantanti non li passiamo o non passiamo certe canzoni. Stiamo molto attenti a questo. Ci fu una grandissima polemica quando venne Eminem, ma era giusto portarlo. Nessun tipo di censura, anche perché sarebbe bello cercare di capire da loro perché usano certi linguaggi soprattutto nei confronti delle donne. Siamo pronti a passare ciò che riteniamo sia bello passare. Non sono solo canzonette, ma sono racconto della società”.

Qualche anticipazione sugli ospiti di domani: Damiano David, Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi protagonista della serie su Peppino di Capri. Per Milano Cortina arriverà Carolina Costner, sul Suzuki Stage ci sarà Big Mama. Sempre domani le semifinale delle nuove proposte: si scontreranno in due, i finalisti se la giocheranno giovedì. E proprio giovedì sera ci sarà Bennato come ospite, che canterà “Sono solo canzonette”.