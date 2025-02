Sanremo 2025, le pagelle della serata cover: Brancale-Amoroso(8), Rose-Chiello(5)

È tempo di dare i numeri (pardon, i voti) per la quarta attesissima serata di Sanremo 2025! Oggi le canzoni in gara sono in pausa e nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025 vanno in scena cover e duetti.

Rose Villain con Chiello “Fiori di rosa e fiori di pesco” 5

Cantare Lucio Battisti, contrariamente a quanto possa sembrare essendo parte della colonna sonora del Paese, è tutto tranne che impresa semplice. In questo duetto più di qualcosa strideva. Peccato, l’arrangiamento era notevole

Modà con Francesco Renga “Angelo” 6 –

Son passati 20 anni dalla vittoria di Sanremo e dal debutto di questa canzone ma sembra non esser passato un giorno. Canta tutto l’Ariston, forte emozione. Tanto che il duetto fatica a decollare…

Clara con Il Volo “The sound of silence” 6

Per un pezzo che è sottrazione, sospensione e dosatezza si poteva scegliere di percorrere la strada intrapresa a inizio interpretazione. Invece ecco un crescendo dalle sole voci, all’orchestra fino all’elettrica. E poi un’esplosione. Peccato

Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia” 6 –

Un duetto che non convince. Su due marce diverse, tralasciando il cantato, anche solo per l’interpretativo

Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway” 6

Più che un duetto lei cantava, suonava, acuti etc. E lui? Messo troppo in ombra. Non funziona così un duetto ben fatto.

Lucio Corsi con Topo Gigio “Nel blu dipinto di blu” 8

Un momento di poesia e tenerezza che non si vedeva da tempo. Corsi passa dal piano all’armonica su un arrangiamento ben fatto.



Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you” 8 1/2

Quando Serena entra nella sua dimensione a pieni polmoni c’è poco da fare. E l’Amoroso le sta a fianco con potenza e precisione. Duetto notevole



Irama con Arisa “Say Something” 7

Arrangiamento pazzesco, un buon duetto. Lui potenza, lei leggera. Voci davvero tanto diverse che però son riuscite quasi sempre a viaggiare assieme



Gaia con Toquihno “La voglia e la pazzia” 6

Un bel momento, una bella energia. Due mondi diversi che non sempre han funzionato

The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè” 7

Energia e precisione. La dimostrazione che se si sceglie un duetto con oculatezza si fa un buon lavoro, al di là dei gusti



Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce” 6

Lei precisa, nonostante cantare questo pezzo sia tutto tranne che facile, ma fino alla fine del brano è stato difficile definirlo un duetto