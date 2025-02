Sanremo 2025, Damiano David incanta con Dalla. Balti: “Questa volta mi divertirò”

I momenti più succosi della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, per non perdersi niente

I momenti più succosi della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, per non perdersi niente

I momenti più succosi della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, per non perdersi niente

I momenti più succosi della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, per non perdersi niente

Vi siete persi i momenti più succosi della serata? Leggendo qua saprete cosa rispondere al bar domani mattina o in pausa pranzo tra colleghi anche circa quel passaggio che vi siete persi.



Semifinali Sanremo Giovani



Primo scontro tra Alex Wyse vs Vale Lp e Lil Jolie: Vince Alex Wyse

Secondo scontro Maria Tomba vs Settembre: Settembre



Damiano David incanta l’Ariston





Damiano David sul palco di Sanremo 2025 omaggia Lucio Dalla sulle note di “Felicità” e l’Ariston si alza in piedi in una standing ovation. Un momento indubbiamente emozionante, impreziosito dalla presenza silenziosa ma ricca di pathos dell’attore Alessandro Borghi, accanto al nipote Vittorio che nel finale si è lasciato andare alle lacrime per l’emozione

L’arrivo di bianca Balti



Lei il festival di Sanremo l’aveva già fatto, con Fabio Fazio nel 2013, ma questo volta è diverso. “Non mi ero divertita ma adesso mi divertirò”, dice Bianca Balti raggiungendo Carlo Conti sul palco del teatro Ariston per la seconda serata del festival di Sanremo. “Una mamma, una modella e in questo momento soprattutto una guerriera”, dice Conti sottolineando il coraggio e la forza della top model che in questi mesi sui social ha mostrato la sua battaglia contro un cancro ovarico. È la prima volta nella storia del festival che un co-conduttore si mostra con la testa rasata a causa delle cure chemioterapiche.

Cristiano Malgioglio

uno strascico rosso lungo una ventina di metri: Cristiano Malgioglio scende con passo teatrale dalla temuta scala del palco di Sanremo 2025. Ostenta sicurezza, ma appena si avvicina a Carlo Conti gli sussurra all’orecchio: “Me la sto facendo sotto”.

Parte subito la gag tra i due. “Questo velo di 50 metri è la coda dell’uccello del paradiso”, dice Malgioglio, mentre Conti sgrana gli occhi. E la situazione degenera quando il co-conduttore cerca di dire che arriva dal Massachusetts. Dopo vari tentativi—e le risate del pubblico—ripiega su un più semplice “Boston”. “Ecco, questo ti riesce meglio”, lo incalza Conti divertito.

Nino Frassica

Nino Frassica è entrato in scena a Sanremo con una parodia di Cristiano Malgioglio, sfoggiando una capigliatura simile ma con i colori invertiti: capelli bianchi e ciuffo nero. Al commento di Carlo Conti “Mi ricordi qualcuno?”, Frassica ha risposto prontamente “Sì, Damiano”, suscitando subito l’ilarità del pubblico.