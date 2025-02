Sanremo 2025, seconda serata. Conti: “Musk? Non lo vorrei”. Balti: “Non sono venuta a fare la malata. Voglio celebrare la vita”

In diretta dalla conferenza stampa in vista della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Damiano David omaggia Dalla

Grande successo per la prima serata del Festival di Sanremo 2025, tra il record di ascolti e social. Per il direttore intrattenimento Prime Time Rai, “il dato di total audiance serve a sottolineare quanto l’audiance sia stata complessivamente premiante rispetto allo spettacolo. Fare 12.600.000 spettatori e oltre il 65% di share chiudendo 40 minuti prima rispetto all’anno scorso è un risultato che va sottolineato”.



Ascolti nel dettaglio



Sono stati 12 milioni 600 mila, con uno share del 65.3 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la prima serata del 75° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.15 alle 23.26, è stata seguita da 16 milioni 200 mila persone con il 63.7 di share. La seconda, dalle 23.30 all’1.20, da 8 milioni 300 mila spettatori, pari al 69.3 per cento. Sanremo Start, dalle 20.41 alle 21.10, ha avuto un ascolto di 13 milioni 300 mila con uno share del 51.9. Il picco di ascolto alle 22.02 con 17 milioni 800 mila, quella di share all’1.08 con il 72 per cento. Il primo appuntamento con il Dopofestival, dall’1.20 all’1.59, è stato visto da 2 milioni e mezzo di telespettatori con il 55.6 di share. Il Prima Festival, dalle 20.31 alle 21.40, ha avuto un ascolto di 9 milioni 300 mila, con il 40.6.



Ordine cantante in gara



Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote

I giovani in gara

Claudio Fasulo: “Vedremo 15 big in gara, ma oggi sono i giovani i protagonisti. Abbiamo il brand più importante della musica italiana e lo vogliamo valorizzare. Stasera due semifinali: Alex Wayse vs Vale Lp e Lil Jolie e nella seconda Maria Tomba vs Settembre. Per i giovani il voto sarà secco. Come ospiti ci saranno Damiano David, cast di “Follemente”, cast di Champagne e Bel canto. Sul Suzuki Stage ci sarà Big Mama”. Torna il Sanremo Giovani world tour, per mandare in giro per il mondo la musica italiana dei più giovani. Faranno un tour in Nord America, con date succulente.

La conferenza

Carlo Conti: “Sullo share non volevo fare paragoni prima e non li faccio adesso. Per quanto riguarda il ritmo, la prima serata, quelle delle cover e l’ultima avranno ritmi veloci. Stasera e domani avremo più ospiti e più momenti rilassati. Ci sarà un ritmo diverso e anche la presenza sul palco di chi sta al mio fianco sarà più ampia. Ieri e nella finale ho voluto conduttori professionisti”. A chi gli chiedeva come mai ha modificato la tipologia di voto, Conti ha spiegato: “Una normale evoluzione per arrivare ad un voto più equo. Non mi sembrava corretto includere nella votazione per il festival la serata delle cover. Lo stesso vale per il non azzerare la votazione a 5, altrimenti andavano persi i voti. Ogni cantante se lo porterà dietro di serata in serata”.

Modalità di voto: Ieri solamente sala stampa. Nella serata di oggi e giovedì sia radio che televoto. Venerdì voteranno tutti, ma non influisce sulla scelta finale, perché è la serata cover. Sabato tutti, classifica serata del sabato a fine serata avremo 3 classifiche di ieri, di oggi e di sabato. Ci sarà una classifica generale dei 29 dalla quella si tirano fuori i 5 finalisti. Si sommano i voti di ogni artista martedì, mercoledì, giovedì e sabato ed ecco i primi 5. Poi si fronteggeranno per un ulteriore step. Quest’anno i primi 5 si portano con se anche il voto preso nelle serate precedenti, non si riparte da zero. Si ripete il voto, rivotano le tre giurie.

“A fine maggio ho preso parte alla giornata mondiale dei Bambini e il Papa mi ha detto ‘se potrò ringraziare ditemi cosa posso fare per voi’. Così, il 12 gennaio, appena avuto l’ok su ‘Imagine’ di Noa e Mira Awad, l’ho fatto recapitare a Padre Enzo Fortunato e dopo qualche giorno mi è arrivato questo video, esattamente il primo febbraio, è arrivato il video. Sono stato in silenzio, non lo sapeva nessuno: ho mandato il video in regia ieri pomeriggio. È stata una grandissima gioia per me”. Così Carlo Conti nel corso della conferenza stampa all’Ariston, parlando del videomessaggio di Papa Francesco che è stato trasmesso durante la prima serata del festival. E a chi gli faceva notare che qualcuno ha sigillato fosse un videomessaggio riciclato: “Hai presente quando qualche anno fa c’era la partita e c’era l’invasione di campo? Hanno smesso di riprenderle e hanno spesso di farle. Fantascienza”.

A chi gli chiedeva se vedeva bene come ospite Musk, Conti non ha usato mezzi termini: “Sinceramente, non vorrei un colpo del genere. Sul palco di Saremo avrebbe qualcosa di interessante da dire? No. Lo conosco?”.

Ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica a fianco di Conti.

Bianca Balti: “Quando ho deciso di partecipare al festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr), ma non perché non voglio raccontare il dolore, purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore. Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po’ di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un’altra sede”.

Damiano David: “Sono molto contento di essere qua. Farò un omaggio a Lucio Dalla, tra i miei più grandi riferimenti. Abbiamo pensato di portar qualcosa di speciale. Non sarò solo sul palco. Oggi è più pesante rispetto a quando stavo con la band, Sanremo è il punto più alto raggiungibile e farlo anche con il mio progetto solista sia straordinario. Ora sono più capace di veicolare le emozioni in una maniera sana e costruttiva per me”.