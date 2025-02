Sanremo 2025, terza serata in pillole: il bambino che sa tutto del Festival. I ragazzi del Teatro Patologico conquistano l’Ariston

Il meglio della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Per non perdervi nulla

Il meglio della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Per non perdervi nulla

Il meglio della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Per non perdervi nulla

Il meglio della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Per non perdervi nulla

Vi siete persi i momenti più succosi della serata? Leggendo qua saprete cosa rispondere al bar domani mattina o in pausa pranzo tra colleghi, anche circa quel passaggio che vi siete persi. Siamo qua per voi

Oggi si esibiranno 14 cantanti big, con Clara che poco prima delle 21 aprirà la gara sul palco dell’Ariston. A chiudere, invece, sarà Gaia poco dopo la mezzanotte.

L’ordine d’uscita dei cantanti: Clara, Brunori Sas, Sarah Toscano; Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo ft Guè, Joshua, Tormento; Noemi, Olly, Coma_Cose; Modà, Tony Effe, Irama, Gabbani e Gaia.

La porzione finale della serata sarà dedicata alla finale delle Nuove Proposte, con la sfida tra Alex Wyse e Settembre.

Edoardo Bennato, il primo artista a salire sul palco oggi, e i Duran Duran sono gli ospiti della terza serata. La band inglese, in scena attorno alle 22.30, torna al Festival dopo 40 anni. Sul palco dell’Ariston, con il gruppo si esibirà anche Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin.

La cronaca

Si apre il sipario sulla terza serata del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti dà il via allo show con Edoardo Bennato, che entusiasma l’Ariston eseguendo Sono solo canzonette. Al termine dell’esibizione, il conduttore ricorda che il brano dà anche il titolo al docufilm in arrivo su Rai1. “Io e i miei amici del cortile, nell’80, non facemmo solo San Siro, ma 15 stadi. Eravamo solo 10 ragazzi di Bagnoli”, racconta Bennato prima di salutare il pubblico

Subito spazio alla comicità con Katia Follesa, tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo. La comica ha fatto il suo ingresso con un bob da neve, minacciando scherzosamente di usarlo per scendere le temute scale dell’Ariston, finché Carlo Conti non è intervenuto per accompagnarla. Follesa, elegante in un abito nero con scollatura a cuore, ha salutato il pubblico con ironia: “Volevo dedicare questo momento a tutte le donne che, come me, vogliono raggiungere i loro obiettivi”. Poi ha aggiunto: “Non canterò, non ballerò e, soprattutto, non devolverò il mio cachet in beneficenza”.

Il piccolo Samuele Parodi, a soli 11 anni, conquista il palco dell’Ariston: un vero esperto di Sanremo. Per metterlo alla prova, Carlo Conti gli chiede prima i vincitori e le location di alcune edizioni del Festival, poi si sposta tra il pubblico per dimostrare che nulla è stato preparato. Il risultato? Tutte le risposte corrette. “Una cosa è certa, ho trovato il conduttore per la prossima edizione del Festival”, ha scherzato Conti salutandolo.

Dario Dambrosi e La Compagnia del Teatro Patologico protagonisti all’Ariston: “Diamo speranza a milioni di famiglie, perché quando sta bene un ragazzo disabile, stanno bene milioni di persone – ha spiegato D’Ambrosi -. È da qui che dobbiamo migliorare la nostra società. Perché loro sono il sale della vita, senza di loro la vita sarebbe una noia mortale”. Tutti in piedi all’Ariston per l’esibizione emozionante dei ragazzi sul palco.