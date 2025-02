Sanremo, Giorgia parla del botta e risposta avuto con la presidente del Consiglio Meloni – IL VIDEO

Durante la conferenza stampa di oggi Giorgia – dopo la domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia – torna a parlare del botta e risposta avuto, nel 2022, con Giorgia Meloni.

Dopo l’ormai celebre “Io sono Giorgia (sono una donna, sono cristiana ecc…)” di Meloni, la cantante – lo ricordiamo – aveva condiviso sui social un post con la scritta “Anche io sono Giorgia ma non rompo i co…… a nessuno”.

Meloni aveva scritto dopo il post della cantante: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”

di Claudia Burgio