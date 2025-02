Sanremo, Sarah Toscano prepara gelati e li offre ai fan nella gelateria “Amarcord” – IL VIDEO

Un Sanremo ancora più dolce, grazie a Sarah Toscano. Da lunedì è nata – e dura per tutta la settimana del Festival – la Gelateria “Amarcord”

Un Sanremo ancora più dolce, grazie a Sarah Toscano. Da lunedì è nata – e dura per tutta la settimana del Festival – la Gelateria “Amarcord”

Un Sanremo ancora più dolce, grazie a Sarah Toscano. Da lunedì è nata – e dura per tutta la settimana del Festival – la Gelateria “Amarcord”

Un Sanremo ancora più dolce, grazie a Sarah Toscano. Da lunedì è nata – e dura per tutta la settimana del Festival – la Gelateria “Amarcord”

Un Sanremo ancora più dolce, grazie a Sarah Toscano. Da lunedì è nata – e dura per tutta la settimana del Festival – la Gelateria “Amarcord”, nome non casuale visto che “Amarcord” è il titolo della canzone che Sarah ha portato in gara alla 75esima edizione del Festival.

Sarah ha preparato alcuni gelati. La gelateria – che rappresenta il “quartier generale” della cantante 19enne – è situata in Piazza Cristoforo Colombo 12 a Sanremo.

di Eleonora Di Benedetto